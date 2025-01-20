ДОМ.РФ реализовал новый цифровой инструмент для оценки рынка жилищного строительства

На портале Единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф появился дашборд – информационная панель с данными об объёмах жилищного строительства, распроданности объектов и их готовности. Сведения представлены в целом по стране, а также с разбивкой по регионам, застройщикам и классам недвижимости на горизонте до 2029 г.

«Данные, собранные в Единой информационной системе жилищного строительства наш.дом.рф, позволяют предоставлять информацию рынку в любых разрезах и быстро запускать актуальные аналитические панели в онлайн-режиме. Кроме того, для более плотной работы профессиональных участников рынка со статистикой в ДОМ.РФ представлен ряд дата-сервисов: аналитические дашборды «Про Дома», а также программный интерфейс (API), который позволяет интегрировать данные в сторонние системы», – отметил и.о. генерального директора «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов.

«Создавая такую информационную панель и размещая её в открытом доступе, мы продолжаем решать одну из ключевых задач ДОМ.РФ – повышать прозрачность отрасли. Помогаем девелоперам увидеть объём рынка и оценить его потенциал, гражданам –узнать больше информации о застройщиках, а экспертам и представителям СМИ – сделать правильные выводы о соотношении спроса и предложения на рынке новостроек», – заявил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

Согласно данным портала наш.дом.рф на 11 января, в России возводится 114,4 млн кв. м многоквартирного жилья, 31% из которых распроданы. В то же время строительная готовность по текущим проектам составляет 41%. При этом чем ближе ввод домов, тем выше их распроданность: объекты, готовящиеся к сдаче в текущем году, достроены в среднем на 65% и распроданы на 50%.

Данные дашборда обновляются 11 числа каждого месяца. Ознакомиться с ними можно на сайте наш.дом.рф в разделе «Аналитика».

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