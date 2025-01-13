«Авито Работа»: менеджер по развитию бизнеса – самая востребованная офисная профессия 2024 года

Эксперты «Авито Работы» проанализировали динамику спроса на офисные специальности за 2023/2024 гг. и выявили, что наибольший рост числа вакансий зафиксирован среди менеджеров по развитию бизнеса. В 2024 г. спрос на этих специалистов увеличился на 169% за год, а средний диапазон предлагаемых зарплат для новых сотрудников варьируется от 65 тыс. руб. до 130 тыс. руб. в месяц при полной занятости. Начинающие специалисты с минимальным опытом работы могут рассчитывать в среднем на 69 698 руб. в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Популярность этой профессии обусловлена стремлением компаний к расширению своей деятельности и освоению новых рынков. Для этого нужны высококвалифицированные специалисты в области бизнес-стратегий. Наиболее востребованы такие менеджеры в крупных банках, ИТ-компаниях и консалтинге.

Второе место в рейтинге заняла специальность документоведа, спрос на которых вырос на 163% год к году. Средние зарплатные предложения для кандидатов на эту роль начинаются от 30 тыс. руб. и могут достигать 90 тыс. руб. в месяц за полный рабочий день, а начинающему сотруднику предлагают в среднем около 46 635 руб. в месяц. Растущий спрос на этих специалистов связан с массовой автоматизацией процессов по управлению данными и их растущим объемом.

топ-3 замкнули банковские работники, число вакансий для них увеличилось в 2,5 раза за год (+151%). В 2024 г. соискатели на эту должность в среднем могли рассчитывать на зарплату от 50 тыс. руб. до 120 тыс. руб. ежемесячно при полной занятости. Среднерыночные зарплатные предложения для подобных вакансий, не требующих от соискателя большого опыта работы, за 2024 г. составили 67 643 руб. в месяц. Рост спроса на сотрудников в банковском секторе связан с развитием сферы финансовых услуг и ростом потребности в квалифицированных кадрах для работы с клиентами и финансовыми продуктами.

Офисные профессии с наибольшим приростом вакансий для новых сотрудников за 2023/2024 год

Помимо анализа динамики вакансий, эксперты «Авито Работы» выделили самые высокооплачиваемые офисные профессии за 2024 г. При составлении рейтинга рассматривались средние зарплатные предложения для специалистов с небольшим опытом работы. В топе не учитывались вакансии для кандидатов на старшие и руководящие позиции, ИТ-специалистов и других соискателей, чей уровень оплаты, как правило, обсуждается на этапе собеседования и во многом зависит от квалификации и зоны ответственности сотрудника.

Лидером среди вакансий для офисных специалистов стала профессия оценщика, соискателям на которую предлагали в среднем 109 481 руб. в месяц. Это на 48% выше, чем в 2023 г. Рост зарплатных предложений для этих сотрудников можно связать с увеличением числа сделок с недвижимостью и другими активами, что повысило спрос на профессиональные услуги по оценке.

Профессия архитектора стала второй самой высокооплачиваемой специальностью в офисном сегменте за 2024 г. Кандидаты на эти вакансии могли рассчитывать в среднем на 88 326 руб. ежемесячно при полном графике (+26% за год). Высокие зарплатные предложения для архитекторов связаны со строительным бумом в России, который продолжился в 2024 г. Растущие объемы жилой, коммерческой и инфраструктурной застройки требовали квалифицированных специалистов для проектирования объектов.

Третью строчку списка заняла профессия инспектора. Соискателям на эту роль предлагали около 81 407 руб. в месяц, что на 19% выше, чем в 2023 г. Как правило, эти специалисты чаще всего требуются в сфере транспортной безопасности и охранной деятельности.