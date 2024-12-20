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Получить решение о подготовке проекта планировки территории стало проще в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области к услуге для застройщиков подключили сервисы предпроверки и автозаполнения. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Оптимизация услуг позволяет оформлять их быстрее и проще, убирает лишние действия при заполнении заявлений, снижает количество отказов. С начала года мы обновили более 200 услуг, среди них – получение решения о подготовке проекта планировки территории. К этой услуге мы подключили умные сервисы, которые автоматически заполняют адрес объекта при вводе кадастрового номера, направляют заявление в нужный муниципалитет, а при наличии изысканий исключают их из списка обязательных документов», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Проект планировки территории – документ, где отображаются сведения о планировке территории, ее границах, зонах размещения объектов капитального строительства, характеристиках и параметрах. На его основе разрабатывают проект межевания территории.

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Цифровизация

Услуга «Принятие решения о подготовке проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в Московской области» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» – «Строительные работы». Подача заявлений открыта для индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц. При этом они должны быть собственниками или арендаторами земельных участков.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 15 рабочих дней.

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