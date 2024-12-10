«Топим лед» в билайне: Samsung Galaxy A55 256 ГБ с выгодой ₽6500 в комплекте со связью и аксессуаром
В рамках акции «Топим лед выгодами» в билайне смартфон Samsung Galaxy A55 256 ГБ можно приобрести в комплекте со связью и аксессуаром с выгодой ₽6500. Это отличная возможность стать обладателем современного устройства или порадовать близких подарком с выгодой.
Обновленная серия смартфонов Samsung Galaxy A55 256 ГБ получила узнаваемый дизайн с тремя камерами и изящную металлическую рамку, которая обеспечит более удобное расположение смартфона в руке во время съемки.
Пользователи смогут оценить преимущества улучшенного 8-ядерного процессора и с легкостью работать в режиме многозадачности, играть в игры и смотреть любимый контент. Galaxy A55 также обладает встроенной памятью 256 ГБ с возможностью ее расширения до 1 ТБ при помощи карты MicroSD. Кроме того, корпус устройства защищен от влаги и пыли, а экран изготовлен из прочного стекла, устойчивого к повреждениям.
Как воспользоваться предложением:
1. Зайти на страницу акции «Топим лед выгодами» и выбрать смартфон.
2. В интернет-магазине билайна выгодный комплект к смартфону добавляется автоматически. Например, за стоимость смартфона Samsung Galaxy A55 256 ГБ можно получить зарядное устройство и ₽5500 на связь. В офисе обслуживания в качестве дополнительного товара доступен широкий список из различных позиций. Ознакомиться с правилами акции можно здесь.
3. Добавить выгодный комплект в корзину и перейти к оформлению.
Помимо смартфона Samsung Galaxy A55 256 ГБ, в акции «Топим лед выгодами» в билайне участвуют и другие смартфоны. Максимальная выгода может достигать ₽30 тыс. рублей. Состав комплекта и размер выгоды зависит от выбранной модели.
Предложение действует до 28 января 2025 г.
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