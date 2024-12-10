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«Топим лед» в билайне: Samsung Galaxy A55 256 ГБ с выгодой ₽6500 в комплекте со связью и аксессуаром

В рамках акции «Топим лед выгодами» в билайне смартфон Samsung Galaxy A55 256 ГБ можно приобрести в комплекте со связью и аксессуаром с выгодой ₽6500. Это отличная возможность стать обладателем современного устройства или порадовать близких подарком с выгодой.

Обновленная серия смартфонов Samsung Galaxy A55 256 ГБ получила узнаваемый дизайн с тремя камерами и изящную металлическую рамку, которая обеспечит более удобное расположение смартфона в руке во время съемки.

Пользователи смогут оценить преимущества улучшенного 8-ядерного процессора и с легкостью работать в режиме многозадачности, играть в игры и смотреть любимый контент. Galaxy A55 также обладает встроенной памятью 256 ГБ с возможностью ее расширения до 1 ТБ при помощи карты MicroSD. Кроме того, корпус устройства защищен от влаги и пыли, а экран изготовлен из прочного стекла, устойчивого к повреждениям.

Как воспользоваться предложением:

1. Зайти на страницу акции «Топим лед выгодами» и выбрать смартфон.

2. В интернет-магазине билайна выгодный комплект к смартфону добавляется автоматически. Например, за стоимость смартфона Samsung Galaxy A55 256 ГБ можно получить зарядное устройство и ₽5500 на связь. В офисе обслуживания в качестве дополнительного товара доступен широкий список из различных позиций. Ознакомиться с правилами акции можно здесь.

3. Добавить выгодный комплект в корзину и перейти к оформлению.

Помимо смартфона Samsung Galaxy A55 256 ГБ, в акции «Топим лед выгодами» в билайне участвуют и другие смартфоны. Максимальная выгода может достигать ₽30 тыс. рублей. Состав комплекта и размер выгоды зависит от выбранной модели.

Предложение действует до 28 января 2025 г.

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г. Москва, ОГРН 1027700166636

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