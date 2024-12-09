Разделы

ПО Софт Безопасность Бизнес Кадры
|

«Газинформсервис» получил лицензию на образовательную деятельность

Компания «Газинформсервис» получила лицензию на осуществление образовательной деятельности. Это событие открывает новую страницу в истории компании, позволяя ей не только создавать передовое программное обеспечение для защиты ИТ-инфраструктуры, но и готовить высококвалифицированных специалистов для укрепления кибербезопасности России, а также повышать цифровую грамотность населения. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис».

«Получение образовательной лицензии и проведение обучения — это очередной шаг на пути к обеспечению кибербезопасности как организаций, так и частных лиц. Теперь "Газинформсервис" не только создает качественное отечественное ПО для защиты ИТ-инфраструктуры, но и может предоставлять качественные образовательные услуги для сотрудников коммерческих организаций, а в дальнейшем для профильных студентов и физических лиц, никак не связанных с информационной безопасностью», — сказала Ксения Ахрамеева, руководитель лаборатории развития и продвижения компетенций кибербезопасности Аналитического Центра Кибербезопасности компании «Газинформсервис».

Лицензия, выданная Комитетом по образованию шестого декабря 2024 года, позволит компании проводить обучение по дополнительным профессиональным программам.

Андрей Врацкий, CEO eXpress: Наш новый рекорд — 10 000+ ВКС в сутки по 100-200 человек на каждой встрече
Маркет

В ближайшее время «Газинформсервис» запустит курсы, которые охватят широкий спектр тем: от практического освоения программного обеспечения компании до углубленного изучения принципов информационной безопасности. Обучение будет адаптировано под разные уровни подготовки: от новичков до опытных специалистов. Особое внимание будет уделено практическим навыкам и работе с реальными кейсами. Также планируются курсы по информационной безопасности для широкого круга населения.

В современном цифровом мире каждый сталкивается с рисками: от фишинговых писем до кражи данных в социальных сетях. Образовательные программы «Газинформсервиса» вооружат людей необходимыми знаниями для безопасного использования интернета и защиты своих личных данных. В условиях постоянно растущих киберугроз одних инженерно-технических решений уже недостаточно. Необходимы кадры «на местах», владеющие этими технологиями, и информированные граждане, способные защитить себя от киберугроз.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Котов, OpenYard: Партнерские привилегии в нашей программе стали понятнее и четче

Едва не уничтоживший Intel экс-гендиректор призвал спасать ее молитвой и постом

Иван Крылов, Capital Nova: Надо оценивать не только финансовую и юридическую благонадежность, но и уровень ИБ-зрелости контрагентов

«Авито» начала тестировать бесплатную доставку из-за границы

Как защититься от продвинутых кибератак

Россиянин воровал секретные документы у самой важной для мирового производства чипов компании. Он хотел оживить отечественные заводы микросхем

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH D2: почти тонометр

Обзор Echips Ace: «суровый» ноутбук для повседневных задач

Лучшие ноутбуки для работы с фото и видео: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще