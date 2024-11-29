n’RIS запускает регистрацию программ по хеш-коду

Экосистема цифровых сервисов n’RIS начала предоставлять новую услугу — регистрацию результатов творческой деятельности в РЦИС.РФ по хеш-коду, рассчитанному для файла. Если при обычном цифровом депонировании пользователь помещает в зашифрованную ячейку электронный файл, содержащий, например, компьютерную программу, то при депонировании по хеш-коду ему достаточно самостоятельно рассчитать хеш-сумму файла и загрузить ее в личный кабинет. Об этом CNews сообщили представители n’RIS.

Депонирование — это фиксация временного приоритета вашего авторского права на произведение, пояснила руководитель проекта n’RIS Наталья Беленькая: «Технически процедура выглядит следующим образом: файл с произведением в любом формате помещается в защищенную цифровую ячейку, недоступную для третьих лиц. Автор получает свидетельство о депонировании с указанием даты и времени загрузки экземпляра объекта депонирования, а также с подтверждением авторства».

Однако при депонировании по хешу файл продолжает храниться на стороне пользователя, который берет на себя обязательство поддержания его в неизменном виде. Если документ будет изменен, например открыт и пересохранен в другой директории под другими именем, или даже направлен на печать, хеш-сумма файла изменится и больше не будет идентифицировать файл.

Это нововведение понадобилось потому, что некоторые ИТ-специалисты не готовы хранить данные на внешних серверах, даже зная о том, что ячейка зашифрована и защищена по всем канонам кибербезопасности. Благодаря новой услуге айтишники и другие категории пользователей, которым комфортнее держать свое творение не в облачных сервисах, а на локальных машинах, смогут защитить свои интеллектуальные права. Сервис также будет полезен для регистрации секретов производства (ноу-хау) без раскрытия данных и передачи сведений о разработках.

После того как файл с рассчитанным для него хеш-кодом будет размещен в ячейке, сведения об объекте автоматически регистрируются в распределенном реестре РЦИС.РФ. В дельнейшем в случае спора свидетельство о депонировании n’RIS и Свидетельство РЦИС убедительно подтвердят авторство и исключительное право в любом из российских судов.

Также инфраструктура РЦИС.РФ включает в себя особый сервис депонирования компьютерных программ SAVECODE. Он позволяет не только зафиксировать авторство и приоритет, но и решить множество сопутствующих задач — от работы с версионностью и выявления лицензий и зависимостей программного кода до оценки меры его «российскости», что может быть полезным, если авторы собираются вносить продукт в Реестр российского ПО.