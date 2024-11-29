билайн последним из операторов ввел комиссию за пополнение баланса через Сбербанк

С 3 декабря для абонентов билайна, пополняющих баланс через приложение Сбербанка, появится комиссия в размере 1,2% от суммы платежа. Об этом оператор сообщил в новости на своем сайте, где также были представлены способы пополнения баланса без комиссии.

Как объясняют в компании, комиссия связана с необходимостью компенсировать расходы на оплату вознаграждения банку за обработку платежей. Для клиентов оператора остаются доступными удобные способы пополнения без дополнительных затрат: через мобильное приложение билайна, на сайте оператора или в офисах продаж и обслуживания.

«Пополнение через мобильное приложение остается самым удобным и выгодным способом внести деньги на свой счет. Пользователи могут оплачивать связь через Систему быстрых платежей, привязать карту для моментальных транзакций или настроить автоплатеж, который исключает любые комиссии», — уточнили в пресс-службе билайна.

Для пользователей приложения Сбербанка автоплатеж также остается бесплатным способом пополнения баланса телефона.

Введение комиссии за пополнение через Сбербанк не является уникальной ситуацией на рынке связи. Подобные меры уже применялись другими операторами: в конце 2022 г. — МТС и МегаФоном, а весной 2023 г. — t2.

Клиенты билайна, которые пополняют баланс через приложения других банков, такие как Альфа-Банк, ВТБ, Газпромбанк или Т-Банк, продолжат пользоваться этими способами без каких-либо дополнительных комиссий.