«Яндекс Маркет» запустил новую бизнес-модель

«Яндекс Маркет» запустил новые витрины продавцов - персональные страницы внутри маркетплейса, где размещена вся информация о них, рейтинг и ассортимент. Завести такую витрину на площадке может бесплатно любой - от локальных шоурумов до крупных магазинов с высоким средним чеком. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Такие страницы помогают продавцам аккумулировать аудиторию вокруг своего бренда и отстраиваться от конкурентов за счет персонализации. Так, например, продавцы могут использовать баннеры, фильтры на витрине, а также продвигать ее с помощью рекламных инструментов «Маркета» и «Яндекс Директа». В будущем маркетплейс планирует значительно расширить этот функционал, в том числе добавив возможность создавать собственные программы лояльности.

По словам руководителя B2B направления «Яндекс Маркета» Владимира Перная, это означает, что теперь покупатели, которые пришли на площадку за конкретным брендом и его ассортиментом, будут искать товары непосредственно на новой витрине и не увидят там предложений от конкурентов. Уже сейчас, по данным «Яндекс Маркета», около 2,5-3% от всех продаж проходят через витрины магазинов, а клиенты, которые уже используются витрины, стали делать это в два раза чаще.

При этом пользователи смогут подписаться на любые магазины и ознакомится со списком рекомендованных брендов, который был составлен на основе их истории поиска и покупок.