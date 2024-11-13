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Как цифровые помощники помогают пациентам с сахарным диабетом контролировать уровень гликемии

В России запущен пилотный проект по контролю уровня гликемии у пациентов с сахарным диабетом. Программа охватывает шесть регионов страны и более двух тыс. пациентов с сахарным диабетом первого и второго типов. Об этом CNews сообщили представители ОООИ «Российская диабетическая ассоциация».

Персональные помощники как цифровые решения активно входят в практику отечественного здравоохранения. Система персональных помощников подходит пациентам с хроническими заболеваниями, которым нужен регулярный контроль состояния здоровья.

Пилотный проект представляет собой обеспечение пациентов с сахарным диабетом персональными помощниками, позволяющими в режиме реального времени контролировать гликемические показатели крови у пациента и формировать общую картину состояния пациента. Среди главного преимущества персонального помощника — возможность принимать необходимые клинические решения по состоянию здоровья в любое время, когда это необходимо.

«Модель персональных помощников, которые реально помогают пациенту управлять своим заболеванием просто идеальна для сахарного диабета. Это не просто напоминание об измерении уровня сахара или приеме препаратов, но и реальная новая возможность для пациентов, которые чаще всего находятся вне медицинских учреждений, принимать правильные клинические решения, чтобы предупредить развитие тяжелой гликемии», — сказал президент ОООИ «Российская диабетическая ассоциация» Гагик Галстян.

Проект реализуется в рамках пилотной программы «Персональные медицинские помощники» и использует глюкометры нового поколения, которые в постоянном режиме собирают информацию передают ее на специальный портал, где все данные о состоянии здоровья пациента и его изменениях анализируются и структурируются, и передаются в медучреждения. В ближайшее время специалисты планируют подключить к данной системе возможности искусственного интеллекта, который на базе полученной информации будет формировать индивидуальный перечень рекомендаций для каждого пациента.

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«Внедрение персональных помощников в лечении пациентов с сахарным диабетом позволит эффективно интегрировать самих пациентов в процесс лечения и сделать это лечение клинически правильным», — сказал эксперт.

Более двух тыс. пациентов с диабетом первого и второго типов из шести регионов России были обеспечены такими глюкометрами, все они прошли обучение по использованию персональных помощников и получили возможность непрерывно управлять состоянием гликемического уровня в крови и своевременно реагировать на изменения собственного здоровья, когда это необходимо.

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