«Яндекс»: каждый третий заранее откладывает деньги на покупки в сезон распродаж

Более трети россиян (35%) заранее планируют покупки и откладывают деньги перед сезоном осенних распродаж, чтобы заказать все необходимое в период максимальных скидок, — показало исследование «Яндекс Маркета». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Исследование основано на данных опроса 1239 россиян из 17 регионов России в возрасте от 18 лет, а также на данных аналитики «Яндекс Маркета».

Большинство опрошенных (77%) рассказали, что регулярно следят за скидками и акциями, причем 32% из них совершают покупки исходя из этих предложений. Чтобы отслеживать выгодные предложения в сезон распродаж, покупатели зачастую добавляют понравившиеся товары в корзину — так поступает каждый пятый (23%).

Вместе с этим многие россияне заранее откладывают и деньги на покупки. Половина опрошенных (49%) выделяют в среднем 30–50 тыс. руб., а 27% — до 20 тыс. руб. Причем женщины чаще мужчин планируют покупки стоимостью до 10 тыс. руб.: 65% против 42%. Мужчины же чаще планируют более дорогостоящие покупки — 3% готовы потратить в сезон распродаж более 100 тыс. руб.

Несмотря на заранее подготовленные списки товаров и отложенные деньги, часто фактические траты оказываются выше запланированных — 86% опрошенных признались, что совершают во время распродаж и незапланированные покупки. Так, 21% респондентов покупают необычную одежду и обувь, 19% — электронику, например, запасные наушники или второй планшет, а 17% — бытовую технику: мороженицу или аппарат для приготовления сладкой ваты.

Что касается популярных категорий товаров, чаще всего на распродажах «11.11» и «Черная пятница» опрошенные заказывают одежду (40%), электронику (30%) и товары для дома (20%). В прошлый сезон распродаж «11.11» — с 7 по 12 ноября в 2023 г. — в топ-5 популярных на «Яндекс Маркете» категорий вошли электроника, бытовая техника, товары для дома, одежда и товары повседневного спроса. Это может быть связано с выгодными ценами на эти категории товаров: так в сезон распродаж на «Маркете» цены на них могут снижаться до 80%.

Совершать покупки большинство (65%) опрошенных предпочитает только онлайн или комбинируя онлайн- и офлайн форматы.