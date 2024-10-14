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Аналитика МТС: продажи планшетов в России выросли на треть

МТС проанализировала продажи на российском рынке планшетов по итогам первых девяти месяцев 2024 г. С января по сентябрь 2024 г. было продано 2 млн устройств на сумму 41,5 млрд рублей, что на 32% больше в штуках и на 31% в деньгах, чем за аналогичный период 2023 г. Топ популярных планшетов возглавил бренд Xiaomi. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольший рост продаж в штуках (+53%) продемонстрировал сегмент планшетов 30-40 тыс. руб. Доля сегмента составляет 7% от всех продаж на рынке. За отчетный период, продажи росли во всех ценовых категориях, кроме сегментов 50-60 тыс. руб. и планшетов стоимостью от 80 до 100 тыс. руб. Одним из главных трендов на рынке стало активное внедрение технологий ИИ в различные модели планшетов. Производители стали предлагать функции голосовых помощников, расширенные возможности для работы с фото, звуком или текстом, интеллектуальные системы обучения, которые адаптируются под предпочтения пользователей. Они позволяют более эффективно управлять задачами, создавать и просматривать контент, а также обеспечивать быструю и надежную работу устройства.

Лидером продаж стал бренд Xiaomi, поднявшийся с пятого места и увеличивший свою долю на рынке с 9% до 15% в штуках. В деньгах традиционно лидирует бренд Apple, который занимает 21%.

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Аналитика МТС

Самой популярной моделью планшетов по продажам в штуках стала Xiaomi PAD SE 11 256/8 ГБ, а в деньгах лидирует Apple iPad 64 ГБ (2021 года).

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