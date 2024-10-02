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Школьники и студенты Якутии бесплатно обучатся аналитике данных

Цифровая экосистема МТС сообщает о начале нового набора в Школу аналитиков данных МТС. Набор проходит до 20 октября на конкурсной основе — все участники, прошедшие отбор, пройдут бесплатное обучение, а лучшие из них получат приглашение на работу в МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В образовательной программе смогут принять участие якутские школьники и студенты, а также обучающиеся из других регионов России. После прохождения специального отбора им будет доступно обучение языку программирования Python, а также основам машинного обучения.

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Старшеклассников, имеющих опыт в программировании, и тех, у кого уже есть опыт работы в ИT, научат не только владеть Python, но и работать с языком программирования SQL и нейросетями. В ходе обучения школьники и студенты также научатся применять модели машинного обучения на практике, например, в сфере рекламы или финансовых технологий. Также в курс войдут занятия по обработке естественного языка (NLP), а также насыщенный блок по рекомендательным системам, временным рядам и фреймворку для обработки и анализа информации Spark.

Занятия будут проходить на протяжении 10 месяцев в онлайн-формате — дважды в неделю эксперты «Big Data МТС» будут детально разбирать теоретические и практические задания на вебинарах. Помимо лекций, участников программы будут ждать интерактивы и домашние задания, за которые будут начисляться баллы, позднее конвертируемые в мерч МТС. Подать заявку на обучение можно будет до 20 октября, а первые занятия начнутся уже седьмого ноября.

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