Сервис FleetCont поможет управлять контейнерным парком

Компания FleetCont совместно с IT Solutions 1520 представили новый облачный SaaS-сервис FleetCont, разработанный специально для владельцев контейнерного парка. Сервис поможет собственникам управлять своими контейнерами в процессе учета и предоставления. Об этом CNews сообщили представители IT Solutions 1520.

Использование сервиса предоставляет следующие возможности: мониторинг парка контейнеров, распределенного по депо и доступного для букирования; согласование букинга контейнеров; контроль спота; предоставление и обеспечение релиза на выдачу контейнеров; предоставление и контроль исполнения инструкции на возврат контейнеров; контроль выданного парка; доступ к истории движения контейнера и информации по операциям приема/выдачи в депо.

Минимальный и максимальный объем парка контейнеров для пользователя сервиса не ограничен.

В рабочий цикл FleetCont включены: клиентские менеджеры, планировщики, агенты в депо, а также администратор, который распределяет пользователей. Таким образом, сервис обеспечивает объединение участников процесса работы с контейнерами из разных регионов и производственных структур.

В решении предусмотрена возможность работы с отчетами по времени пользования контейнерами за нужный период, а также по времени нахождения контейнеров в местах хранения в разрезе стран и регионов. Отчетность спроектирована действующими руководителями и владельцами компаний.

Сервис прошел отладку и успешно эксплуатируется на парке контейнеров объемом 12,5 тыс. единиц, распределенным по депо в 17 странах мира.

По готовым инструкциям начинать работать можно сразу после подключения и распределения доступа по рабочим местам.

Сервис FleetCont позволяет владельцам контейнерного парка избежать непрофильных капитальных вложений и затрат на создание технологического процесса, длительную разработку и сопровождение специализированного ПО, а также настройку и поддержку дорогостоящего серверного оборудования.

Решение поможет собственникам парка экономить средства на хранении и взаиморасчетах, а также увеличивать оборачиваемость парка. Для целей коммерческого учета автоматически фиксируются события начала и завершения оказания услуги или ее этапа.

«Стоимость пользования сервисом зависит от количества оперируемых контейнеров и числа подключенных пользователей. Дополнительно, в тарифной политике заложена скидка за объем. В итоге, на фоне масштабируемости решения, оно стало доступным для малого, среднего и крупного бизнеса», — сказал руководитель проекта от IT Solutions 1520 Александр Меньших.

Работать с сервисом можно из любой точки мира. Решение имеет удобный и интуитивно понятный интерфейс с адаптивной версткой. Также при необходимости FleetCont можно интегрировать в сложившийся ландшафт ИТ-систем компании с помощью интеграционного API.