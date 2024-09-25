Разделы

ПО Софт Цифровизация Бизнес-приложения
|

Сервис FleetCont поможет управлять контейнерным парком

Компания FleetCont совместно с IT Solutions 1520 представили новый облачный SaaS-сервис FleetCont, разработанный специально для владельцев контейнерного парка. Сервис поможет собственникам управлять своими контейнерами в процессе учета и предоставления. Об этом CNews сообщили представители IT Solutions 1520.

Использование сервиса предоставляет следующие возможности: мониторинг парка контейнеров, распределенного по депо и доступного для букирования; согласование букинга контейнеров; контроль спота; предоставление и обеспечение релиза на выдачу контейнеров; предоставление и контроль исполнения инструкции на возврат контейнеров; контроль выданного парка; доступ к истории движения контейнера и информации по операциям приема/выдачи в депо.

Минимальный и максимальный объем парка контейнеров для пользователя сервиса не ограничен.

В рабочий цикл FleetCont включены: клиентские менеджеры, планировщики, агенты в депо, а также администратор, который распределяет пользователей. Таким образом, сервис обеспечивает объединение участников процесса работы с контейнерами из разных регионов и производственных структур.

В решении предусмотрена возможность работы с отчетами по времени пользования контейнерами за нужный период, а также по времени нахождения контейнеров в местах хранения в разрезе стран и регионов. Отчетность спроектирована действующими руководителями и владельцами компаний.

Сервис прошел отладку и успешно эксплуатируется на парке контейнеров объемом 12,5 тыс. единиц, распределенным по депо в 17 странах мира.

По готовым инструкциям начинать работать можно сразу после подключения и распределения доступа по рабочим местам.

Системы управления ассортиментом: что нужно знать о PIM
Цифровизация

Сервис FleetCont позволяет владельцам контейнерного парка избежать непрофильных капитальных вложений и затрат на создание технологического процесса, длительную разработку и сопровождение специализированного ПО, а также настройку и поддержку дорогостоящего серверного оборудования.

Решение поможет собственникам парка экономить средства на хранении и взаиморасчетах, а также увеличивать оборачиваемость парка. Для целей коммерческого учета автоматически фиксируются события начала и завершения оказания услуги или ее этапа.

«Стоимость пользования сервисом зависит от количества оперируемых контейнеров и числа подключенных пользователей. Дополнительно, в тарифной политике заложена скидка за объем. В итоге, на фоне масштабируемости решения, оно стало доступным для малого, среднего и крупного бизнеса», — сказал руководитель проекта от IT Solutions 1520 Александр Меньших.

Работать с сервисом можно из любой точки мира. Решение имеет удобный и интуитивно понятный интерфейс с адаптивной версткой. Также при необходимости FleetCont можно интегрировать в сложившийся ландшафт ИТ-систем компании с помощью интеграционного API.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Контроль на 360˚: как DLP должна встраиваться в работу компании

Не только Франция. После ареста Павла Дурова Telegram стал сотрудничать с силовиками других стран Евросоюза

Михаил Матюшин, Nexign: Операторы выходят за пределы телекома и адаптируют ИТ-инфраструктуру к изменениям

«Интеллектуальный штаб Правительства» получит 3 миллиарда на цифровые модели госорганов и МФЦ

Как Kubernetes помогает экономить бюджет и ускоряет процессы внутри организации

Открыт прием заявок на гранты до 6 миллиардов на внедрение российских ИТ-решений

Конференции

Цифровизация промышленности 2024

Импортозамещение цифровых решений 2024

Low-code и No-code 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Гаджеты для домашних заготовок: выбор ZOOM

Обзор Predator XB323QUM3bmiiphx: игровой монитор «все в одном»

Дружим с налоговой: как легально проводить операции с криптовалютой в 2024 году в России

Показать еще

Наука

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: