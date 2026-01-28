Получите все материалы CNews по ключевому слову
FleetCont ФлитКонт
FleetCont — облачное решение для поддержки цикла оборота контейнерного парка. Сервис автоматизирует обработку запросов на букинг, расчет доступного парка по депо, контроль сроков пользования контейнером, а также получение аналитики по парку. Решение имеет мультиязычный интерфейс и позволяет привлекать внешних агентов по всему миру в процесс работы с контейнерами в депо.
СОБЫТИЯ
|28.01.2026
|Интеграция сервисов FleetCont и RAILCAR.SmartControl: мониторинг контейнеров на всех этапах 10
|25.09.2024
|Сервис FleetCont поможет управлять контейнерным парком 2
