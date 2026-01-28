Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189731
ИКТ 14643
Организации 11358
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3546
Системы 26559
Персоны 82347
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

FleetCont ФлитКонт


FleetCont — облачное решение для поддержки цикла оборота контейнерного парка. Сервис автоматизирует обработку запросов на букинг, расчет доступного парка по депо, контроль сроков пользования контейнером, а также получение аналитики по парку. Решение имеет мультиязычный интерфейс и позволяет привлекать внешних агентов по всему миру в процесс работы с контейнерами в депо. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


28.01.2026 Интеграция сервисов FleetCont и RAILCAR.SmartControl: мониторинг контейнеров на всех этапах 10
25.09.2024 Сервис FleetCont поможет управлять контейнерным парком 2

Публикаций - 2, упоминаний - 12

FleetCont и организации, системы, технологии, персоны:

DEPO Computers - Депо Электроникс 668 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4691 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73645 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1777 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2871 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 343 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1038 1
IT Logistics - RAILCAR 1 1
Сухарьков Юрий 1 1
Меньших Александр 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415385, в очереди разбора - 727359.
Создано именных указателей - 189731.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6 в начале 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще