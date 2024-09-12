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От компьютеров до оптики: в Москве растут объемы производства высокотехнологичной продукции

В Москве работает более 4,2 тыс. промышленных предприятий, каждое третье из которых высокотехнологичное. При поддержке города компании укрепляют свои позиции на рынке и наращивают выпуск продукции. Так, за семь месяцев 2024 г. производство компьютеров, оптики и электроники в столице выросло на 111%. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Сейчас столичные производители электроники могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например, целевыми займами и субсидиями. Им также доступен ряд антикризисных инструментов. Получить больше информации о них можно на инвестиционном портале Москвы.

«В столице более 100 компаний занимаются производством компьютеров, оптики и электроники. Благодаря активной поддержке города они разрабатывают и выводят на рынок инновационные изделия, а также увеличивают ассортимент и объемы выпуска. Так, с января по июль текущего года предприятия более чем в 2,1 раза нарастили производство высокотехнологичной продукции. Устойчивая тенденция роста подтверждает эффективность стратегического курса на развитие инновационных технологий, который Москва реализует по поручению Сергея Собянина», — сказал Максим Ликсутов.

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В частности, выросло производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, контрольно-измерительной аппаратуры, кабельной продукции и другого электрооборудования. Выпущенные в столице изделия соответствуют высоким стандартам качества и востребованы как на внутреннем, так и внешнем рынке.

«Благодаря созданному в Москве комфортному бизнес-климату предприятия успешно адаптируются к современным вызовам и активно осваивают рынки сбыта. По итогам семи месяцев 2024 г. столичные производители отгрузили компьютеров, электронных и оптических изделий более чем на 325 млрд руб., что почти на 40% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. В частности, на четверть выросла отгрузка печатных плат, а также осветительных приборов, более чем на треть — компьютеров и периферийного оборудования. Отгрузка кабельной продукции увеличилась более чем на 20%, а контрольно-измерительных и навигационных приборов — более чем на 30%», — сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

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