«МегаФон»: россиянам нужно больше памяти

В продажах смартфонов наметился тренд на переход к большему объему памяти. Интерес к гаджетам на 256 ГБ и 512 ГБ вырос в январе-июле 2024 г в 2,4 и 6,9 раза соответственно в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. Самыми востребованными смартфонами на 128 ГБ стали Realme, а на 256 ГБ – Tecno, свидетельствуют данные объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Россияне стали чаще присматриваться к смартфонам с большим объемом встроенной памяти. Устройства на 256 ГБ показали в январе-июле 2024 г. впечатляющую динамику: продажи выросли на 143% в сравнении с тем же периодом 2023 г. Однако настоящий взрыв интереса наблюдается к моделям с памятью на 512 ГБ: рост составил целых 590%. При этом гаджеты на 128 ГБ показали нулевой прирост.

Тем не менее, именно объем памяти на 128 ГБ сегодня является самым ходовым, смартфоны с таким накопителем занимают наибольшую долю в продажах – их выбирает каждый второй житель нашей страны. Почти треть владельцев смартфонов (27%) уже перешла на 256 ГБ, а третье место пока сохраняется за 64 ГБ: такого объема памяти достаточно 22% покупателей. Годом ранее топ-3 выглядел иначе: накопитель на 128 ГБ также был лидером, а вот второе и третье места были за 64 ГБ и 32 ГБ соответственно.

Самым популярным брендом среди смартфонов с небольшим объемом памяти 32 ГБ стал Xiaomi – на него приходится 88% всех смартфонов с аналогичным размером накопителя, проданных в январе-июле 2024 г.. 46% всех смартфонов на 64 ГБ пришлось на Realme, он же лидирует в объеме памяти на 128 ГБ, занимая здесь 21%. А вот среди накопителей на 256 ГБ лидерами стали Tecno: на них пришлось 22% всех смартфонов с таким объемом памяти.

Тренд на увеличение объема накопителя в смартфоне будет нарастать. При этом объемы памяти в размере 128 ГБ и ниже продолжают занимать существенную долю в продажах, имея своего потребителя. Такие смартфоны приобретают в качестве второго устройства, а также для детей и пожилых родственников.

«Рост популярности большого объема памяти в смартфонах – интересное и в то же время закономерное явление. У нас с каждым годом становится все больше приложений для работы и досуга, улучшается качество фотографий и видео, которые мы снимаем на телефон и можем хранить в большом количестве – соответственно, увеличивается и вес каждого файла. Пользователи привыкают к все большему объему накопителя, мы видим это по динамике продаж смартфонов на 256 и 512 ГБ. В ближайшие годы с ростом предложения на рынке можно будет ожидать и повышения интереса к телефонам с памятью в 1 терабайт», – сказал директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давид Борзилов.