Axelot выполнил проект подготовки складского комплекса федеральной компании «Круз» к автоматизации

Благодаря рекомендациям экспертов Axelot компания «Круз» подготовилась к планируемому внедрению WMS и сможет повысить эффективность работы склада. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

ООО «Круз» (Desan) является участником рынка оптовых продаж консервированной продукции под товарными знакми «Помидорка» и «6 соток». Модернизация логистики является приоритетом для компании «Круз». Руководство приняло решение автоматизировать свой складской комплекс в Зеленограде, но перед этим обратилось в компанию Axelot за услугой подготовки склада к внедрению WMS.

Целью проекта стали разработка и адаптация технологических процессов под работу склада в WMS с обязательным учетом КИЗов. При текущем состоянии и уровне автоматизации складской логистики компания «Круз» не может вести учет КИЗов и соблюдать требования регулятора.

Склад работает по бумажной технологии на основании заданий из корпоративной информационной системы. Это влияет на точность и скорость выполнения операций сотрудниками: склад зависит от «экспертности» опытного персонала, а новые люди долго вливаются в рабочий процесс. Хранение организовано не в едином складском помещении, а в шести отдельных, что обусловлено конструктивными особенностями здания и нюансами договора с арендодателем.

Специалисты Axelot провели полное обследование складского комплекса и определили, каким образом необходимо настроить систему WMS с учетом особенностей и специфики склада заказчика, как должны проходить процессы приемки, отбора и отгрузки товара в соответствии с требованиями по идентификации.

Так, была определена оптимальная технология грузообработки, которая учитывает планируемую автоматизацию и внедрение работы с КИЗами. Произведен расчет основного и дополнительного складского оборудования, которое понадобится для внедрения WMS и работы с маркированной продукцией. Выполнены расчеты необходимого количества персонала. Также эксперты Axelot верхнеуровнево определили суммарные затраты клиента на модернизацию складского комплекса, которые учитывают капитальные затраты на закупку необходимой техники и оборудования и ежегодные операционные расходы.

В рамках проекта разработаны блок-схемы алгоритмов выполнения складских технологических процессов, а также функциональные границы использования WMS. Адаптированные для будущей автоматизации бизнес-процессы склада прошли верификацию со стороны коллег из Axelot Soft, которые будут заниматься внедрением WMS в компании «Круз».

Особое внимание было уделено разработке различных сценариев технологии грузообработки. Были рассмотрены и проработаны несколько различных вариантов организации процесса приемки в зависимости от способа передачи информации о маркированной продукции от поставщика к заказчику.

Один из вариантов – это приемка с «прямым акцептом», которая может применяться в том случае, когда поставщик товара в заказе на поставку присылает КИЗы, которые были отгружены с его склада. При приемке на складе компании «Круз» будет выполняться сканирование кодов, чтобы подтвердить плановое количество и товарный состав поставки.

Второй основной вариант – это приемка с «обратным акцептом». Ее можно использовать в том случае, когда поставщик товара не предоставляет информацию об отгруженных КИЗах и склад заказчика должен самостоятельно идентифицировать товар.

По итогам проекта для компании «Круз» была сформулирована концепция модернизации существующего складского комплекса. Реализация предложенных изменений позволит компании сократить издержки на складскую грузообработку, оптимизировать работу склада и повысить его эффективность, в том числе за счет будущей автоматизации.