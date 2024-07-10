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«СКБ Контур» и Российская гильдия риэлторов договорились о партнерстве по цифровизации рынка недвижимости

Генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных и исполнительный вице-президент Российской гильдии риэлторов (РГР) Наталья Михайлюкова заключили соглашение о партнерстве. Стороны планируют совместную работу над проектами в области цифровизации рынка недвижимости.

Рынок недвижимости активно движется в сторону цифровизации процессов. В рамках этого процесса стороны соглашения будут обмениваться экспертизой и проводить совместные мероприятия, чтобы ускорить внедрение технологичных решений на всех этапах сделок с недвижимостью.

Одно из важных направлений совместной работы — мониторинг рыночной ситуации и современных технологий риелторской деятельности. Это позволит создавать удобные и полезные решения, которые действительно необходимы бизнесу.

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Цифровизация

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур», сказал: «Развитие сотрудничества с профессиональным сообществом — значимое и ответственное направление для «Контура». Заключение партнерского соглашения с таким крупным и важным представителем рынка недвижимости как Российская гильдия риэлторов, позволит ускорить цифровизацию этого рынка. Что, в свою очередь, повысит безопасность сделок с недвижимостью, ускорит и упростит их проведение».

Наталья Михайлюкова, исполнительный вице-президент Российской гильдии риэлторов, сказала: «Цифровизация пришла в область сделок с недвижимостью не сегодня, многие процессы давно проводятся с помощью таких, ставших уже привычными, инструментов — электронной регистрации, электронного документооборота, ипотечных сервисов, сервисов бронирования новостроек и CRM-систем. РГР также разработала для своих участников несколько своих уникальных сервисов. Сегодня мы развиваем партнерство с «СКБ Контур» с тем, чтобы пойти дальше и создать новые профессиональные инструменты для сопровождения сделок, повысить качество услуг наших участников и безопасность сделок в целом».

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