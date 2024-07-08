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«Магнит» создал лабораторию розничных технологий

Российский ритейлер «Магнит» создал на базе 20 магазинов лабораторию для тестирования новых решений и усовершенствований в операционной модели торговых точек. Такая модель апробирования инноваций позволит увеличить количество и скорость проведения экспериментов для дальнейшего быстрого масштабирования успешных гипотез на всю сеть, считают в компании.

Для создания лаборатории розничных технологий были выбраны магазины «у дома» – самого популярного формата ритейлера. При формировании пула магазинов учитывались такие критерии как оборот, локация, факторы редизайна и др. Подбор осуществлялся таким образом, чтобы тестируемые гипотезы могли быть применены ко всей сети. В итоге в контур лаборатории вошли по 10 торговых точек в Москве и Воронеже.

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Гипотезы, которые «Магнит» тестирует в рамках этого проекта, касаются организации работы персонала, формирования ассортимента, управления товарными стоками и потерями, а также выкладки, ценообразования и других процессов, влияющих на оборот и эффективность магазинов. Например, на базе лаборатории компания тестирует новый подход к формированию ассортимента – на основе современных моделей искусственного интеллекта, учитывающих детальный анализ покупателей, демографические факторы, геоаналитику, потенциал локаций и др. В числе других экспериментов – оптимизация дискретности поставок, корректировка механизма автозаказа товаров, создание цифровых двойников магазинов для повышения эффективности управления операционными процессами и многое другое. В настоящее время лаборатория исследует более 25 гипотез по всему спектру повседневной работы торговых точек. При выборе гипотез специалисты лаборатории ориентируются на потребности ключевых бизнес-функций «Магнита» и работают в плотном взаимодействии с коллегами из различных подразделений: коммерции, ИТ, управления персоналом и др.

Екатерина Виноградова, директор лаборатории розничных технологий сети «Магнит», сказала: «Ритейл стремительно меняется, и скорость изменений в индустрии только увеличивается со временем. Поэтому сегодня как никогда важно быстро и гибко адаптироваться к внешней среде, к покупателю, совершенствоваться, внедрять современные бизнес-процессы и технологии в торговых точках. Для этого мы и создали лабораторию розничных технологий, в которую включили 20 магазинов. На базе них мы сможем экспериментировать, быстро проводить тесты, улучшать опыт наших покупателей и по результатам тестов внедрять новые подходы и решения по всей сети. Наша задача – сделать наши магазины самыми привлекательными для покупателей. Совместно со всеми функциями «Магнита» мы тестируем и предлагаем эффективные решения по оптимизации ключевых бизнес-процессов, основанные на цифровых моделях магазинов, больших данных, ИИ и других современных технологиях».

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