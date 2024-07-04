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«Лаборатория Касперского» и ГБОУ «Воробьёвы горы» запустят совместные образовательные программы и проекты по кибербезопасности

С осени 2024 г. педагоги и учащиеся образовательных организаций Москвы смогут обучаться у всемирно известных экспертов «Лаборатории Касперского» в области информационной безопасности

«Лаборатория Касперского» и образовательный комплекс «Воробьёвы горы» заключили соглашение о намерениях, в рамках которого планируют создавать условия развития и повышения уровня образования в области информационной безопасности. Одним из направлений совместной работы станет реализация дополнительной общеразвивающей программы в сфере кибербезопасности и информационных технологий. В основу учебной программы вошли материалы, разработанные «Лабораторией Касперского».

Для педагогов Московского дворца пионеров с сентября 2024 г. начнется онлайн-курс «Обеспечение информационной безопасности в современных условиях». Он нацелен на повышение компетенций педагогов в области информационной безопасности и овладение передовыми методиками преподавания курса по информационной безопасности.

Для учащихся 5-11 классов в Московском дворце пионеров будут организованы занятия по основам кибербезопасности. В течение 2024-2025 учебного года планируется организовать ряд встреч с экспертами компании, в рамках которых они будут рассказывать московским школьникам о специфике своей работы, о том, как устроен процесс выявления и анализа киберугроз. Ребята узнают, как разрабатываются и совершенствуются защитные решения и технологии.

Программы дополнительного образования, ориентирующие московских школьников на обучение в области информационной безопасности, способствуют раскрытию их талантов и формированию у них навыков, которые пригодятся им в будущей профессии. Совместные инициативы «Лаборатории Касперского» и ГБОУ «Воробьёвы горы» — вклад в проекты «Успех каждого ребёнка» и «Современное образование» национального проекта «Образование»

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цифровизация

«Мы верим, что объединение усилий ИБ-компаний и образовательных учреждений в работе над дополнительными учебными программами — мера, необходимая для развития индустрии информационной безопасности. Наше партнёрство с крупнейшим российским учреждением дополнительного образования позволит сформировать у школьников высокий уровень цифровой грамотности, а также даст им возможность больше узнать о профессиях в области кибербезопасности. Вместе мы сможем помочь сегодняшним подросткам стать в будущем специалистами с фундаментальными знаниями в профессии», — сказал Вениамин Гинодман, советник генерального директора по образовательным проектам в «Лаборатории Касперского».

«Сейчас в нашем образовательном комплексе обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности проходят более 6 тыс. детей. Информационная безопасность — одно из главных направлений, мы уделяем ему большое внимание. Совместная масштабная инициатива с лидером в области кибербезопасности позволит детям осваивать перспективные направления, получать навыки, которые пригодятся им в будущем вне зависимости от выбранного пути, и, более того, поработать над собственными проектами в области ИБ», — отметила Мария Салмина, руководитель Центра технического образования ГБОУ «Воробьёвы горы».

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