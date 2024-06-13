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Меньше удаленки, больше офиса: тенденции 2024 года

В 32% компаний есть сотрудники, которые трудятся удаленно, работающие из-за рубежа — лишь в 4% предприятий и организаций. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1000 представителей компаний из всех округов страны.

В каждой третьей компании (32%) есть сотрудники, которые работают удаленно. За год число работодателей, практикующих дистанционную занятость, снизилось на 4 процентных пункта. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Предприятия и организации из регионов чаще нанимают сотрудников на удаленную работу, чем компании Москвы и Санкт-Петербурга (34, 30 и 28% соответственно).

Впрочем, доля сотрудников, работающих дистанционно, совсем небольшая. В 7 из 10 компаний она составляет менее 10% от штатной численности. Чаще всего на удаленке оставляют айтишников, менеджеров по продажам и сотрудников финансовых отделов.

Сегодня персонал, работающий дистанционно из-за рубежа, есть только в 4% компаний, что в два раза меньше, чем год назад (в июне 2023 г. было 9%). О такой практике чуть чаще рассказывали компании из Москвы, чем из регионов (5% и 3% соответственно).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

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Цифровизация

Населенных пунктов: 199

Время проведения: 14 мая – 7 июня 2024 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов

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