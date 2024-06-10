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АО «ГЛОНАСС» и iExp будут совместно создавать цифровые платформы с использованием ИИ

АО «ГЛОНАСС» и «Ай-Эксп» заключили соглашение о стратегическом партнёрстве с целью создания цифровых платформ с использованием искусственного интеллекта в области обработки данных. Совместные проекты, в частности, будут нацелены на цифровую трансформацию транспорта и логистики, внедрение передовых технологий в новые продукты компании-оператора госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС».

«Мы считаем перспективными компетенции и навыки быстрого прототипирования партнёров из «Ай-Эксп». Уверен, что совместно мы сможем создавать новые и развивать текущие проекты в области цифровой трансформации отраслей экономики России», – отметил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

«Наше стремление развивать новые современные возможности количественной оценки с использованием глубокого машинного обучения оказались востребованы крупным технологическим партнёром, мы приложим все усилия для достижения максимального результата от этого сотрудничества», – сказал генеральный директор «Ай-Эксп» Денис Перфильев.

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Цифровизация

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