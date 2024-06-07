IVA Technologies и «Ред Софт» объявили о начале научно-технического сотрудничества

Компании IVA Technologies и «Ред Софт» подписали партнерское соглашение.

Это событие знаменует начало нового этапа в развитии обеих компаний, который предполагает укрепление долгосрочных партнерских отношений, внедрение российских технологий и решение задач импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Согласно условиям соглашения, IVA Technologies и «Ред Софт» согласовали стратегию и тактику реализации совместных проектов и разработки отдельных продуктов. Это позволит обеим компаниям эффективнее решать задачи, стоящие перед ними, и предлагать клиентам инновационные технологические решения.

Генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский: «Сотрудничество с компанией «Ред Софт» открывает для нас новые перспективы развития. Мы создаем лидерские решения для корпоративных коммуникаций. Продукты экосистемы IVA закрывают потребности любого уровня сложности для бизнес-структур и государственных компаний, создавая единое информационное пространство. Как лидеры рынка корпоративных коммуникаций, мы стремимся поддерживать технологический стек со всеми ведущими российскими разработчиками, включая компанию «Ред Софт». Объединение усилий позволит нам расширить границы наших технологических возможностей в рамках импортозамещения и поддержания технологического суверенитета бизнеса и государственных структур».

Заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов: «Технологическое сотрудничество открывает безграничные возможности в плане разработки совместных решений под самые разные запросы рынка. Это особенно важно в условиях наращивания темпов импортозамещения и цифровизации. Уверен, что развитие партнерства с IVA Technologies позволит не только расширить экосистему российских ИТ-продуктов, но и эффективно реализовать проекты по переходу на отечественное ПО».