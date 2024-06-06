Оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» и «Агримакс.Аэро» совместно отработают технологию для снятия региональных запретов на применение гражданских авиабеспилотников

Использование платформы мониторинга на основе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» в качестве доверенной среды для федеральных и региональных органов власти позволит подтверждать заявленные маршруты агродронов и открыть небо для массового внедрения гражданской беспилотной авиации в сельскохозяйственной отрасли. Соглашение о тестировании такого механизма подписали генеральный директор «Агримакс.Аэро» Максим Чижов и глава АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич. Проект призван найти решение для постепенного снятия существующих в более чем 70 регионах запрета на применение гражданских воздушных судов. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Беспилотные авиационные системы как инструмент выполнения сельскохозяйственных операций всё более востребованы российскими фермерами.

«Их несомненная польза в растениеводстве и массовое применение сдерживается барьером в виде ограничений их применения в ряде ключевых сельскохозяйственных регионов, где такие ограничения были введены. При этом практика ограничений показала, что они оказались «действенными» только в отношении легальных эксплуатантов, которых лишили возможности работать, и одновременно стали почвой для роста «пиратского» применения агродронов: полетов без уведомлений, без соблюдения каких-либо норм и правил, в том числе безопасности. Проект по обязательной идентификации агродронов легальных пользователей, в случае поддержки его со стороны регуляторов, позволит «обелить» рынок применения беспилотных воздушных судов и способствовать достижению целей развития национальной отрасли беспилотной авиации, вернув на наши поля легальных эксплуатантов агродронов», — сказал Максим Чижов.

Механизм использования «ЭРА-ГЛОНАСС» для подтверждения авиационных маршрутов в неконтролируемом воздушном пространстве успешно протестирован для малой авиации.

«К нашей платформе в постоянном режиме подключено 280 самолетов, выполняющих сельхозобработку земель в южных регионах страны. Юридически значимые данные от «ЭРА-ГЛОНАСС» сохраняют возможность продолжать полёты. Такое же решение мы совместно с «Агримакс.Аэро» планируем отработать для беспилотных воздушных судов. Региональные оперативные штабы получат инструмент достоверного онлайн-мониторинга работы агродронов», — сказал Алексей Райкевич.

По словам генерального директора АО «ГЛОНАСС» протестированный механизм станет доступным для всех регионов России за счет включения в создаваемую Федеральную навигационно-информационную систему. Проект станет новым типовым облачным решением на единой цифровой платформе «Гостех» и будет бесплатным для субъектов Российской Федерации.