Фото-ловец: в России представили бота для поиска своих снимков в потоке изображений

Компания Botcreators, разработчик умных решений для бизнеса и событий представила бота, созданного с использованием искусственного интеллекта, который облегчит участникам мероприятий поиск своих фотографий. Бот доступен для пользователей как в VK, так и в Telegram. Об этом CNews сообщили представители Botcreators.

Работает это просто: участники мероприятий отправляют боту свою фотографию, на которой четко видно лицо, и нейронная сеть на основе этой фотографии анализирует весь собранный фотоархив с мероприятия. В результате пользователи получают подборку всех снимков, где они запечатлены, прямо в чат.

«Наша технология позволяет не тратить время на самостоятельный просмотр сотен фотографий, а получать только те снимки, где вы действительно присутствуете», — отметил представитель Botcreators, коммерческий директор «Искусство автоматизации» Евгений Боровков.

Авторская технология распознавания лиц, которая легла в основу чат-бота при его создании, впоследствии может быть использована для различных бизнес-нужд: от уже зарекомендовавшего себя поиска снимков главных лиц компании для контента и фотоотчетов и до совершенствования работы пропускных систем на предприятии. Она будет применима в малом и среднем бизнесе, которому недоступны решения, используемые ИТ-гигантами.

Основная инновация бота заключается не только в его функциональных возможностях, но и в методах разработки.

«Мы оптимизировали процесс создания бота, используя нейросеть. Около 80% кода было сгенерировано ИИ, что значительно ускорило разработку и позволило нам сосредоточиться на настройке и оптимизации конечного продукта», — отметили представители Botcreators.