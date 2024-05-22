Повышение продаж через улучшение реализации стратегий: Onpoint представляет обновленное решение CRM

Компания Onpoint представляет обновленное решение Oncall CRM, которое впервые в истории российского CRM для фармкомпаний соединило данные продаж из МДЛП и SFE (Sales Force Effectiveness) KPI. Об этом CNews сообщили представители Onpoint.

Новая функция полезна для медицинских представителей и их руководителей, поскольку она позволяет: организовать планировщик календарей в «админке» — легкость планирования и управления задачами; создавать возможность календарей в привязке к линии/грейду, включая индивидуальные, — персонализированный подход к планированию; наглядно рассчитывать цели с возможностью корректировки медицинским представителем с подтверждением его руководителя — улучшение точности и мотивации; загружать планы продаж + интеграция с системой МДЛП — объединение данных для повышения эффективности; собирать в одном месте отчетность для медицинских представителей — облегчение анализа и принятия решений.

Главное преимущество нового решения заключается в том, что, когда медицинский представитель видит свой перфоманс, он более склонен сделать сверхусилие для выполнения своего плана и получения премии.

Создатели системы считают, что подобное решение позволит повысить эффективность работы SFE за счет мотивации сотрудников к достижению целей, что в итоге даст фармацевтическим компаниям увеличение продаж.

Татьяна Старцева, эксперт SFE Academy: «У сотрудника не всегда хватает времени, чтобы проанализировать несколько источников, особенно если их формат и визуализация непонятны. Ему также не хватает возможности собрать общую картину и, соответственно, в моменте акцентировать свое внимание на проблемной зоне. В результате даже небольшое недовыполнение несколькими сотрудниками для компании складывается в общее невыполнение, что является отрицательным результатом».

Евгений Тихонов, руководитель по развитию экосистемы продуктов Onpoint: «Вспоминая свой опыт работы медицинским представителем, я бы сказал, что в большинстве своем медицинские представители вообще не анализируют KPI. Скорее всего, из-за нехватки времени, но, возможно, тут можно подискутировать о компетенциях. Наша цель сейчас не заставить МП углубляться в анализ, а подсказать в моменте, что ему нужно сделать для выполнения поставленных перед ним задач, причем как качественных (сходи столько-то раз к тому-то), так и количественных (выполнить план продаж). Другими словами, проделать анализ за представителя и подсказать решение».