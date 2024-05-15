Акционеры Positive Technologies утвердили выплату второй части дивидендов за 2023 год в размере 3,425 млрд рублей

Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив»), единственный представитель отрасли кибербезопасности в России, чьи акции обращаются на Московской бирже, подводит итоги годового Общего собрания акционеров. Акционеры компании утвердили выплату второй части дивидендов за 2023 г. в размере 3,425 млрд руб. или 51,89 руб. на одну акцию. Список лиц, имеющих право на получение второй части дивидендов за 2023 г., будет составлен по состоянию на конец операционного дня 24 мая 2024 г. Выплата дивидендов будет произведена до конца мая. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies .

Ранее, в апреле 2024 г., Positive Technologies уже выплатила держателям акций 3,122 млрд руб., или 47,3 руб. на одну ценную бумагу. Таким образом, суммарно в апреле и мае на дивиденды компания направила 75% от NIC (управленческой чистой прибыли) за 2023 г.

Акционеры Positive Technologies на годовом Общем собрании также утвердили новую редакцию Устава компании и приняли решения по обязательным процедурным вопросам, связанным с избранием членов Совета директоров и утверждением аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита отчетности по МСФО и РСБУ за 2024 г.