Firebird Conf 2024: место встречи разработчиков, администраторов и пользователей СУБД

6 июня в Radisson Blu Olympiyskiy Hotel в Москве пройдёт Firebird Conf 2024 — мероприятие, которое объединит на одной площадке администраторов, пользователей и разработчиков СУБД, в частности — тех, кто активно работает с Firebird. Организаторами конференции выступает компания РЕД СОФТ, платиновый спонсор Firebird Foundation.

В этом году конференция будет посвящена практическому опыту пользователей Firebird:

новым возможностям Firebird 6.0;

оптимизации производительности больших БД;

полезным особенностям Firebird для прикладных разработчиков.

Конференция состоит из официальной и неформальной части:

В формате 40-минутных выступлений спикеры поделятся реальными кейсами, рабочими решениями и ответят на вопросы слушателей.

Предусмотрены неформальные активности и время для общения, обмена опытом и формирования полезных контактов для совместных проектов.

Также в рамках конференции организатором заявлена возможность пройти экспресс-тестирование и получить сертификат РЕД СОФТ в области администрирования СУБД. Предусмотрены и стенды, на которых можно попробовать разные функции Firebird и СУБД Ред База Данных:

Стенд «Миграция». Решения: Ред Эксперт и Мигратор. Гостям предложат демонстрацию новых функций Ред Эксперт, мультиплатформенного менеджера СУБД от компании РЕД СОФТ. Запланирован как обзор возможностей менеджера, так и пример миграции.

Стенд «Мониторинг». Наглядная демонстрация систем мониторинга СУБД: информативные дашборы и возможность наблюдать за данными в режиме реального времени.

Стенд «Нагрузка». Позволит оценить производительность СУБД на базе Firebird.

Стенд «Отказоустойчивый кластер СУБД». Пожалуй, самый любопытный стенд для гостя конференции. Позволит оценить надёжность работы СУБД на базе Firebird и ответить на вопрос, почему данную СУБД выбирают компании с высокими требованиями к стабильности и безопасности работы.

До 26 мая действует скидка 30%, которая активируется по промокоду FBCONF30 на сайте конференции.

Об организаторе Firebird Conf 2024

РЕД СОФТ — российский разработчик программного обеспечения на основе собственного технологического стека. Портфель компании включает экосистему решений для организации и управления ИТ-инфраструктурой, а также прикладные продукты, которые обеспечивают основу автоматизации государственных информационных систем.