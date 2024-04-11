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В России создается первая база научных публикаций по искусственному интеллекту

Силами компаний — участников Альянса в сфере искусственного интеллекта, в который входит Сбербанк, в России создается первая база научных публикаций по ИИ. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Сегодня нам недоступна статистика публикационной активности российских ученых, которая так необходима государству, бизнесу, академическим институтам. Наш проект уникален тем, что это первая подобная система, созданная объединением от бизнеса, открытая для широкой аудитории. Более того, мы разработали уникальный аналитический инструмент, который позволяет делать выборки по различным аффилиациям».

База представляет собой систему мониторинга публикаций с российскими аффилиациями на ведущих мировых конференциях (А*, A) и в научных журналах (Q1, Q2 и другие). Данные могут вносить сотрудники вузов и исследователи, предусмотрена модерация и верификация данных, а также широкий набор аналитических инструментов.

По заказу альянса базу создает ИТМО. Для пользователей ее планируется открыть уже летом 2024 г. Александр Ведяхин призвал ученых, преподавателей и сотрудников исследовательских центров активно пополнять базу данными о публикациях, ведь это очень важно для научно-технического развития страны.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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