IT Test разработал конфигуратор для нефтедобычи

В IT Test создана программу для расчета параметров скважин и подбора комплекса оборудования, автоматизирующая инженерные отчеты.

IT Test реализовал сложнейший технологический проект в нефтяном машиностроении: компания разработала первый и на данный момент единственный российский конфигуратор, который позволил лидеру в производстве нефтедобывающего оборудования (название заказчика под NDA) автоматизировать бизнес-процессы, отказаться от использования дорогостоящих зарубежных лицензий и таким образом сократить расходы заказчика на лицензии зарубежного аналога в пять раз.

Одним из главных отличий разработанного IT Test продукта от зарубежного аналога стала уникальная система, позволяющая формировать отчет в пару кликов, адаптировать форму отчета для нужд конкретных подразделений, вносить любые изменения без потери ранее введенных данных. Благодаря модулю Sensitivity на одном экране можно сравнить ключевые показатели по всем расчетам проекта и визуализировать их на общем графике. Предусмотрена офлайн- и онлайн-версия.

Внутренний продукт хранится на собственных серверах с локальными политиками безопасности заказчика и не зависит от программного обеспечения и действий сторонних компаний, что обеспечивает надежную информационную безопасность. При этом импортозамещение не только позволяет компаниям оградить себя от последствий решений внешних поставщиков, но и существенно экономит ресурсы. Если сравнивать покупку лицензий зарубежного аналога на год с внедрением и использованием собственного продукта, разработанного IT Test, то при сотрудничестве с IT Test заказчик сохранил сотни тысяч долларов.

В итоге перед компанией-заказчиком открылась возможность монетизации конфигуратора оборудования за счет предоставления лицензий на него другим участникам рынка, а поместив созданный IT Test продукт на баланс, стоимость компании, вероятно, в скором времени повысится.