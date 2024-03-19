Sitronics Group получила первые снимки с нового спутника «Зоркий-2М»

Мультиспектральный космический аппарат «Зоркий-2М», запущенный с космодрома «Восточный» 29 февраля 2024 г., передал первые снимки в рамках летных испытаний.

«Зоркий-2М» стал вторым космическим аппаратом группировки дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) c разрешением 2,5 м компании Sitronics Group. Сейчас спутник работает штатно и находится на низкой орбите 520 км. Аппарат построила частная космическая компания «Спутникс» по заказу Sitronics Group.

«Интерес к данным дистанционного зондирования Земли у российских заказчиков растет. Мы видим большой потенциал в расширении нашей группировки – до конца года планируем запуск еще пяти спутников ДЗЗ», – сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Проект по созданию группировки спутников высокого разрешения «Зоркий-2M» реализуется в рамках дорожной карты «Перспективные космические системы и сервисы». Всего эта группировка, которая будет создаваться в течение нескольких лет, предусматривает 33 аппарата «Зоркий-2M» на орбите.