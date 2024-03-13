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Количество активных пользователей GigaChat «ВКонтакте» увеличилось в 10 раз за месяц

С начала февраля 2024 г. количество активных пользователей нейросетевой модели GigaChat «ВКонтакте» увеличилось в 10 раз и достигло 1,7 млн человек. Пользователи признавались в любви своим близким 14 февраля и поздравляли женщин с 8 марта с помощью уникальных открыток, которые генерировал сервис. 1,4 млн человек создали «ВКонтакте» 2 млн открыток за месяц. Об этом CNews сообщили представители VK.

Помимо создания нейрооткрыток пользователи «ВКонтакте» просили сервис написать уникальный текст, нарисовать изображение по запросу, вкратце пересказать исходный текст. Общее количество запросов для GigaChat «ВКонтакте» за месяц достигло отметки 12 млн.

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GigaChat — нейросетевая модель от Сбербанка, которая умеет отвечать на вопросы, вести диалог на русском языке, писать код, рисовать картинку по запросу и др.

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