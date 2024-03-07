Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Владельцы электромобилей смогут заряжаться через «Яндекс Карты»

Теперь в «Яндекс Картах» и «Навигаторе» можно начать и завершить сессию зарядки электромобиля, а перед этим — посмотреть расположение ЭЗС, проверить их статус и типы доступных коннекторов. Функционал доступен в 33 регионах примерно на 800 зарядных станциях. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В меню поиска «Карт» появилась новая категория «Зарядные станции». В ней отражены все ЭЗС, а подключенные к «Картам» и «Навигатору» станции выделены голубой иконкой. Водителю достаточно выбрать такую зарядную станцию на карте, уже на месте подсоединить к ней автомобиль и нажать кнопку «Зарядиться» в приложении. Если зарядка платная, то оплатить ее тоже можно в «Картах». Московские автомобилисты могут забронировать и начать зарядку в том числе на станциях «Энергии Москвы» — они бесплатные.

orig.jpg

Фото: Яндекс
Владельцы электромобилей смогут заряжаться через «Яндекс Карты»
Евгений Жмурин, НИИ «Интеграл»: Обеспечивать безопасность «ГосТех» будет единый Центр кибербезопасности
безопасность

***

«Яндекс Карты» — приложение, с помощью которого можно находить места и строить до них маршруты на любом транспорте. Водителям «Карты» показывают пробки, камеры, скоростные ограничения и перекрытия улиц. Кроме того, в приложении можно находить парковку, заправки и зарядные станции для электромобилей. Каждый месяц «Картами» пользуется 85 млн человек.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роман Морозов, Capital Group: Атака с помощью вируса-вымогателя может нанести ущерб в течение десяти минут

Российский финтех-стартап научился три раза зарабатывать на одной транзакции

Как оцифровать логистику в России: 5 ИТ-трендов отрасли

В пику Ozon и Wildberries «Авито» открывает собственные пункты выдачи. Их будут тысячи по всей стране

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Сбылась мечта хозяев древних ПК. Выпущен легкий и шустрый аналог современного Chrome для «народных» Windows 7 и XP. Видео

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Вертикальные моющие пылесосы без проводов: хиты продаж

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды
Показать еще