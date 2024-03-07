Владельцы электромобилей смогут заряжаться через «Яндекс Карты»

Теперь в «Яндекс Картах» и «Навигаторе» можно начать и завершить сессию зарядки электромобиля, а перед этим — посмотреть расположение ЭЗС, проверить их статус и типы доступных коннекторов. Функционал доступен в 33 регионах примерно на 800 зарядных станциях. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В меню поиска «Карт» появилась новая категория «Зарядные станции». В ней отражены все ЭЗС, а подключенные к «Картам» и «Навигатору» станции выделены голубой иконкой. Водителю достаточно выбрать такую зарядную станцию на карте, уже на месте подсоединить к ней автомобиль и нажать кнопку «Зарядиться» в приложении. Если зарядка платная, то оплатить ее тоже можно в «Картах». Московские автомобилисты могут забронировать и начать зарядку в том числе на станциях «Энергии Москвы» — они бесплатные.

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«Яндекс Карты» — приложение, с помощью которого можно находить места и строить до них маршруты на любом транспорте. Водителям «Карты» показывают пробки, камеры, скоростные ограничения и перекрытия улиц. Кроме того, в приложении можно находить парковку, заправки и зарядные станции для электромобилей. Каждый месяц «Картами» пользуется 85 млн человек.