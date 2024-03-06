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«Яндекс» представил карты нового поколения для водителей Казани

«Яндекс Карты» разработали высокодетализированную карту для водителей Казани. Это карта нового поколения, на которой дороги отображаются как в реальном городе: с разметкой по полосам, парковочными местами и островками безопасности. Такие подробности позволяют проще ориентироваться в пути — особенно на сложных развязках. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Детальная разметка появилась на улицах центральных районов Казани, кроме дворовых проездов. А также на основных магистралях города, в том числе на дороге до аэропорта. Обновления доступны в приложениях Яндекс Карты и Навигатор и видны и при подключении к CarPlay и Android Auto.

Чтобы увидеть новую карту, достаточно перейти в режим навигатора или построить маршрут на машине и поехать. В пути Карты показывают рекомендуемую траекторию движения с учётом полос. Это помогает водителям ориентироваться в городе, а также заранее готовиться к маневрам и вовремя перестраиваться на удобную полосу для поворота.

«Чтобы создать карту с подробной разметкой, мы использовали репроецирование панорам. Это инструмент, который накладывает свежие панорамы на спутниковые снимки с учётом перспективы. Так мы получаем актуальное изображение дорог и автоматизируем процесс детализации карты. В итоге мы оцифровали 1018 км дорог и нанесли на них более 100 разных видов разметки», — сказала Ольга Бобкова, руководитель продукта «Яндекс Карт».

В будущем более реалистичной станет вся карта: на ней появятся детализированные здания, туннели, остановки, входы в подземные переходы, деревья и другие объекты.

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Безопасность

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«Яндекс Карты» — приложение к городу, которое отвечает на повседневные вопросы пешеходов и водителей. Карты прокладывают автомобильные маршруты с учетом пробок и дают подсказки во время движения, предупреждают о камерах, авариях и ремонтных работах. Кроме того, прямо в приложении можно записываться в салоны красоты, бронировать столики и решать другие повседневные задачи. Каждый месяц веб-версией и мобильным приложением сервиса пользуются 90 млн человек.

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