Идея самозапрета на выдачу кредитов становится все более популярной, его готовы установить 45% россиян

17 января 2024 г. в первом чтении в Госдуме были приняты поправки к законопроекту, который предусматривает возможность устанавливать самозапрет на оформление кредитов. Подобный финансовый механизм поможет обезопасить россиян в ситуациях, когда мошенники пытаются оформить кредит или заем на его имя. Сервис по поиску работы SuperJob узнал, поддерживают ли подобную инициативу россияне и готовы ли установить самозапрет. В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Законопроект о самозапрете на выдачу кредитов поддерживают 74% россиян. Чаще всего — те, кто зарабатывает от 100 тыс. рублей в месяц (80%). Против высказались только 6%: «Попытка переложить ответственность за финансовую безопасность с государства и финансовых организаций на граждан». Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

За два года число россиян, одобряющих введение самозапрета на выдачу кредита, возросло с 64% до 74%.

Установить самозапрет на выдачу кредита хотят 45% россиян. Причем чаще других говорили о готовности респонденты старше 45 лет (51%) и россияне, не пользовавшиеся кредитами за последние полгода (48%).

Согласно доработанной версии законопроекта, самозапрет можно будет установить не только на сайте «Госуслуг», но и в МФЦ, и банках. С момента проведения аналогичного исследования в 2023 г., количество россиян, планирующих оформить самозапрет на выдачу кредитов, выросло с 28% до 45%.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Александр Мосягин, Infosecurity: За пять лет в ИБ-отрасли сменилось несколько эпох безопасность

Населенных пунктов: 383

Время проведения: 26-29 января 2024 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.