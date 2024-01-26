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«Диасофт» разработал продукт для расчета плановых и учета фактических затрат предприятия

Компания «Диасофт» дополнила платформу развития Digital Q.ERP программным продуктом «Контроллинг предприятия» для автоматизации расчета плановых затрат и учета фактических затрат, формирования отчетности по затратам. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Функционал продукта «Контроллинг предприятия» позволяет решить следующие задачи управленческого учета: централизованное отслеживание и учет доходов и расходов по их источнику и виду (расходы на производство, ремонт, выполнение работ, продажи, маркетинг, административные и прочие); калькуляция себестоимости продукции и услуг; планирование затрат и выручки; сравнение фактических и плановых показателей предприятия, выявление отклонений; централизованное отслеживание движения средств; управление распределением затрат и прибыли; анализ результатов.

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Цифровизация

Продукт «Контроллинг предприятия» поможет решить проблему отклонения фактической себестоимости от плановой. Отчетность по фактическим и плановым затратам позволяет получить прозрачную и структурированную информацию о функционировании предприятия, упростить принятие решений о ценообразовании, условиях сотрудничества, выборе клиентов и контрагентов.

«Контроллинг предприятия» реализован в микросервисной архитектуре и может использоваться как в сочетании с продуктами «Диасофт», так и с решениями сторонних вендоров.

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