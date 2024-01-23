«Сравни Образование»: чему учились россияне в 2023 г. и сколько это стоило?

Эксперты финансового маркетплейса «Сравни» поделились результатами активности пользователей проекта «Образование» за год. Аналитики рассказали о самых популярных направлениях в обучении и стоимости курсов на основе внутренних данных за 2023 г. Об этом CNews сообщили представители маркетплейса «Сравни».

Чему учились пользователи?

Самым популярным направлением онлайн-образования в 2023 г. стали курсы по программированию. Чаще всего пользователи делали выбор в пользу программ по QA-тестированию (9,7%) и одинаковый интерес (по 8%) клиенты проявляли к обучению Python-разработке и 1С-разработке.

Вторая категория по популярности за год — «Дизайн». Самые востребованные направления — дизайн интерьеров (16,5%), графический дизайн (12,5%), web-дизайн (11%).

На третьем месте по популярности — категория курсов про красоту и здоровье. Четверть интересующихся beauty-сферой обучалась массажу. Программу по обучению маникюру и педикюру выбрали 15% клиентов и косметологию — 11%.

«Спрос на обучение ИТ-специальностям остается стабильным. Пользователи относятся к ИТ-направлениям как к возможности получить стабильную профессию и быть уверенным в своем заработке. Интерес к специальности подогревают и специальные льготы для этих кадров», — сказал Александр Сырычко, руководитель продукта «Образования» в «Сравни».

За 2023 г. наибольший рост показало направление «Бизнес и управление», за год оно выросло почти в 3,2 раза. Среднемесячный темп роста составил 14%. Финансовое направление выросло в почти 2,2 раза, а среднемесячный темп — 27%. По направлению «Аналитика» был зафиксирован почти троекратный рост, в среднем в месяц темп составил 10%.

Сколько стоило обучение

Средняя стоимость курса на Сравни в 2023 г. — 58 тыс. руб.: это на 13% больше показателя 2022 г. Самые «дорогие» курсы покупали в периоды с февраля по март. Тогда в среднем цена на программу обучения выросла до 63 тыс. руб. Другой период с ростом стоимости — с августа по сентябрь, в этот период стоимость увеличилась до 67 тыс. руб.

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Почти треть (29%) купленных через проект «Образование» курсов стоила от 50 до 100 тыс. руб. За четверть (24%) от общего числа приобретенных курсов пользователи отдали более 100 тыс. руб. Еще 23% приобретенных программ находятся в диапазоне от 20 до 50 тыс. руб., 11% курсов — от 10 до 20 тыс. руб. и 13% стоили до 10 тыс. руб.

Чаще всего дополнительным образованием интересовались жители Москвы и области, Санкт-Петербурга и области, Нижегородской области, Краснодарского края и Свердловской области.

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«Сравни» — финансовый маркетплейс для подбора страховых, банковских и образовательных продуктов. Ежемесячная аудитория сервиса превышает 16 млн пользователей.