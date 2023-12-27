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Предприятие «Росэлектроники» успешно завершило испытания модернизированного антидронного комплекса «Серп»

НИИ «Вектор» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») успешно завершил испытания модернизированного антидронного комплекса «Серп-ВС5Д» на одном из объектов энергетической инфраструктуры России. Система объединяет в одном устройстве функции радиоэлектронного обнаружения и противодействия малым беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Оборудование может работать как против одиночной цели, так и против роя дронов.

Новая разработка может обнаруживать и подавлять БПЛА-нарушители. Система осуществляет непрерывный поиск и обнаружение каналов связи и управления беспилотниками. В случае обнаружения детектор отправляет команду на включение подавления в соответствующих диапазонах частот.

Алгоритмы цифровой обработки системы обнаружения позволяют уверенно определять наличие дронов в охраняемой зоне, минимизируя вероятность пропуска или ложного срабатывания. Подавление БПЛА производится в автоматическом режиме на дальности до 5 км при прямой видимости.

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«Линейка устройств анти-БПЛА «Серп» пользуется большим спросом у заказчиков как в России, так и за рубежом. Поэтому специалисты «Вектора» ведут непрерывную работу по модернизации системы с учетом пользовательского опыта и совершенствования самих беспилотных летательных аппаратов. Модернизированный комплекс «Серп-ВС5Д» успешно прошел апробацию на одном из объектов энергетической инфраструктуры нашей страны и полностью подтвердил все заявленные характеристики», – отметил генеральный директор НИИ «Вектор» Сергей Скорых.

Линейка антидронных устройств «Серп», выпускаемых НИИ «Вектор», «видит» БПЛА-нарушители в секторе 360 градусов в горизонтальной плоскости. Оборудование отличается возможностью работы по секторам 90 градусов с независимыми режимами работы. Это позволяет при необходимости использовать во время работы комплекса другие беспилотники, например, для мониторинга сетей ЛЭП или трубопроводов.

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