МТС и PravoTech подписали соглашение о внедрении системы управления контрактными обязательствами

МТС и PravoTech объявили о расширении многолетнего партнерства. В рамках подписанного соглашения от 1 декабря 2023 г. компании договорились о создании и внедрении в работу центра управления договорами МТС CCM-системы для контроля и управления договорными обязательствами. Система управления контрактными обязательствами PravoTech на базе платформы Сase (one) будет интегрирована в ИТ-ландшафт МТС и связана с другими ИТ-ресурсами для работы с обеспечением жизненного цикла контрактов.

Сергей Федоранич, директор центра управления договорами блока по управлению закупками МТС, отметил, что главная цель внедрения CСM-системы – своевременное устранение возможных срывов поставок, возникающих из-за ненадлежащего исполнения обязательств по договорам со стороны контрагентов: «Ключевая особенность проекта – разработка блока для управления обязательствами, который позволяет отслеживать условия расходных договоров. Система поможет контрактным менеджерам МТС и представителям контрагентов в автоматическом режиме управлять рисками и нарушениями. Это позволит снизить потенциальные финансовые потери компании из-за неэффективного управления контрактными обязательствами».

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Заместитель генерального директора компании PravoTech Кирилл Кондратенко сказал: «По данным Международной ассоциации контрактного и коммерческого управления, до 9,2% дохода в год теряется из-за неэффективного управления договорами. Но согласно внутренним исследованиям PravoTech, мониторинг исполнения обязательств в российских компаниях автоматизируется редко. Это связано с отсутствием на рынке подходящих решений, созданных специально под нужды контрактного менеджмента. Поэтому одна из целей нашего сотрудничества с МТС – стать первопроходцами и пионерами направления CCM-систем, задав единые стандарты и подходы к работе по управлению контрактными обязательствами».

По мнению Кирилла Кондратенко, для автоматизации контрактного менеджмента сегодня необходимы комплексные решения с набором таких инструментов как системы учета и автоматизации бизнес-процессов, чат-боты, конструкторы документов. Именно поэтому система, с помощью которой будет автоматизировано управление договорными обязательствами в МТС, – это гибкая low-code-платформа, способная закрывать как отдельные этапы в управлении контрактным менеджментом, так и контроль полного жизненного цикла договора (CLM). Компания уверена, что в ближайшие годы внедрение подобных комплексных решений станет неизбежным в ходе цифровой трансформации российских компаний.