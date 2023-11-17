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«Росэлектроника» разработала носимые тест-боксы для трансформаторных подстанций

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал носимые измерители параметров трансформаторов, заменяющие собой передвижные лаборатории. Оборудование выполняет весь необходимый цикл испытаний и может использоваться для контроля параметров подстанций, в том числе при низких температурах и в труднодоступных районах.

Измерители серии «Коэффицент-50» разработаны входящим в «Росэлектронику» НИИ электронно-механических приборов. Они предназначены для использования на трансформаторных подстанциях и обеспечивают выполнение измерений параметров одно- и трехфазных трансформаторов силой тока до 50 А и напряжением до 500 В.

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Прибор может записать в свою внутреннюю память до 700 результатов, а встроенное программное обеспечение позволяет подключить измеритель к любому компьютеру или ноутбуку и выгрузить данные в формате таблицы. Компактные габариты позволяют использовать аппаратуру на отдаленных объектах, расположенных в труднодоступных районах.

«Использование носимых устройств контроля позволяет заменить передвижные измерительные лаборатории, а для проведения замеров достаточно всего одного специалиста. Это крайне важно, когда речь идет о предприятиях ТЭК, обладающих энергоемким производством, но часто расположенных далеко от наземной транспортной инфраструктуры. Сейчас НИИЭМП завершает подготовку к серийному производству, и уже в первом квартале 2024 г. мы будем готовы к началу поставок», – отметил генеральный директор НИИЭМП Вячеслав Зуев.

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