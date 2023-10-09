Как поддерживать оборудование после ухода зарубежных вендоров

В 2022 году российские компании столкнулись с проблемой поддержки оборудования после ухода иностранных вендоров с российского рынка. Крупные разработчики, такие как Cisco, NetApp и Dell, объявили о прекращении поставок своих продуктов и остановили гарантийное обслуживание.

Техническая поддержка напрямую от вендоров стала недоступной для российских компаний. Даже если сотрудник зарегистрированной в России компании находится за границей, доступ к сервисным услугам закрыт, так как вендор требует предоставления серийного номера оборудования и файла конфигурации с указанием локации установки. Конечно, можно отправить сервер из России в другую страну и воссоздать там такую же ситуацию, чтобы вендор помог разобраться в проблеме. Но стоят ли эти действия затраченного времени и сил?

Самостоятельное решение проблем с ИТ-инфраструктурой также может быть затруднительным, особенно в случае технически сложных вопросов. В некоторых случаях компании могут обеспечить себя запасными элементами системы или приобрести оборудование у надежных поставщиков из Китая. Однако, в таких случаях возникают проблемы с отсутствием поддержки и качеством приобретенного оборудования.

Другие варианты получения технической поддержки включают частные инициативы и общение в сообществе, где можно получить консультации от специалистов и обменяться опытом. Однако, доступ к ЗИП и новому оборудованию по-прежнему остается проблематичным.

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Наиболее комплексным и оптимальным решением является получение профессиональной поддержки через компании-партнеры вендоров. Компании, обладающие прямым доступом к официальным порталам вендоров, имеют очевидное преимущество. Осуществляется не только базовая поддержка, но и помощь со сложными и неоднозначными кейсами.

При работе с ITGLOBAL.COM заказчик получает техническую консультацию, поддерживаемое ИТ-оборудование подключается к системам мониторинга, а инженеры ведут проактивную деятельность — следят за состоянием систем и дают предиктивный анализ возможных неполадок.