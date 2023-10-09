Разделы

Импортонезависимость
|

Как поддерживать оборудование после ухода зарубежных вендоров

В 2022 году российские компании столкнулись с проблемой поддержки оборудования после ухода иностранных вендоров с российского рынка. Крупные разработчики, такие как Cisco, NetApp и Dell, объявили о прекращении поставок своих продуктов и остановили гарантийное обслуживание.

Техническая поддержка напрямую от вендоров стала недоступной для российских компаний. Даже если сотрудник зарегистрированной в России компании находится за границей, доступ к сервисным услугам закрыт, так как вендор требует предоставления серийного номера оборудования и файла конфигурации с указанием локации установки. Конечно, можно отправить сервер из России в другую страну и воссоздать там такую же ситуацию, чтобы вендор помог разобраться в проблеме. Но стоят ли эти действия затраченного времени и сил?

Самостоятельное решение проблем с ИТ-инфраструктурой также может быть затруднительным, особенно в случае технически сложных вопросов. В некоторых случаях компании могут обеспечить себя запасными элементами системы или приобрести оборудование у надежных поставщиков из Китая. Однако, в таких случаях возникают проблемы с отсутствием поддержки и качеством приобретенного оборудования.

Другие варианты получения технической поддержки включают частные инициативы и общение в сообществе, где можно получить консультации от специалистов и обменяться опытом. Однако, доступ к ЗИП и новому оборудованию по-прежнему остается проблематичным.

Заказчики могут получить до 100 млн рублей на пилотное внедрение ИИ
поддержка ит-отрасли

Наиболее комплексным и оптимальным решением является получение профессиональной поддержки через компании-партнеры вендоров. Компании, обладающие прямым доступом к официальным порталам вендоров, имеют очевидное преимущество. Осуществляется не только базовая поддержка, но и помощь со сложными и неоднозначными кейсами.

При работе с ITGLOBAL.COM заказчик получает техническую консультацию, поддерживаемое ИТ-оборудование подключается к системам мониторинга, а инженеры ведут проактивную деятельность — следят за состоянием систем и дают предиктивный анализ возможных неполадок.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский софт оказался «дырявым» и небезопасным. Разработчики не успевают выпускать патчи – не хватает денег и опыта

Мощный российский инфраструктурный оператор отказывается от Windows, MS Office и MS Exchange

Правительство выделит 632 млн рублей «дочке» МТС на суверенные базовые станции 4G и 5G

В России начнут собирать ноутбуки, серверы, СХД и ПК на китайских сверхсекретных чипах. Их экспорт в Россию запрещен

Как сделать так, чтобы сотрудники полюбили BI-систему

Российские министерства повально тестируют смартфоны на ОС «Аврора»

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как выбрать сетевой фильтр в 2023 году

Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще