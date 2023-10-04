На «Эларскан» оцифруют уникальные книги XVI-XVIII веков

В Курский областной краеведческий музей поставлен отечественный комплекс планетарного сканирования «Эларскан» А1-600КС, с помощью которого планируется оцифровать десятки тысяч документов, в том числе, старинные и редкие издания. Об этом CNews сообщили представители компании «Элар».

ОБУК «Курский областной краеведческий музей» объединяет 32 филиала, расположенных по Курской области. Общее количество музейных предметов основного фонда составляет - 383597. Их них 243860 предметов подлежит сканированию - это документы, фотографии, редкие книги, газеты, графика, открытки и другая печатная продукция. Работа по сканированию фонда успешно ведется с 2013 г. на сканере «Планскан» С3-ЦА-600М. В августе 2023 г. был приобретен новый планетарный сканер «Эларскан» А1-600КС.

«Планетарный сканер «Эларскан» А1-600КС был выбран в связи с тем, что, благодаря наличию V-образной колыбели, он позволит нам сканировать ветхие подлинники книг и документов с неполным раскрытием и с широким корешком, чего мы ранее не могли делать, - сказала заведующая отделом учета музейных предметов Оксана Шебета. - К оцифровке планируются документы и фотографии, гравюры конца XIX – начала XX веков, плакаты, афиши XX века, коллекция редкой книги, подшивки газет советского периода и другие ценные материалы, - всего несколько десятков тысяч оригиналов».

На «Эларскан» оцифруют уникальные книги XVI-XVIII веков

Среди наиболее ценных книг, которые будут оцифрованы с помощью современного отечественного оборудования, например, Кантемир А.Д. «Симфония или Согласие на богодухновенную книгу псалмов царя и пророка Давида» (1727 г.), Евангелие, на церковно-славянском языке (1575 г.); Библия Острожская (1581 г.); Апостол, переписанный попом Василием Рылянином в мае 1597 г.

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Цифровые копии будут размещаться в Госкаталоге МФ России, использоваться для виртуальных выставок на сайте музея, а также предоставляться по запросу исследователям и посетителям музея.

Кроме того, электронные копии широко используются для изучения музейных предметов научными сотрудниками.