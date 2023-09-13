Разделы

Бизнес Кадры
|

Вице-премьер Чернышенко поздравил россиян с Днем программиста

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравил россиян с Днем программиста.

«Благодаря программистам Россия находится сегодня среди мировых лидеров по темпам цифровой трансформации экономики и социальной сферы. Мы вошли в топ-10 рейтинга Всемирного банка по цифровизации госуправления.

История отечественного программирования берет свое начало еще с советских времен. Первые версии языков программирования стали появляться уже в 50-е годы прошлого века. А сегодня активно используется отечественный язык 1Script. Кроме того, на основе международных языков программирования, таких как JavaScript и Python, создаются уникальные отечественные сервисы и приложения для граждан и бизнеса

Сейчас в России трудятся свыше 800 тыс. программистов. Со стороны государства им оказывается всесторонняя поддержка и создаются комфортные условия для работы в России. Принятые Президентом В.В. Путиным меры поддержки были направлены на представителей ИТ-отрасли, включая программистов.

Правительство, бизнес-сообщество, вузы сконцентрированы на подготовке специалистов в сфере программирования. В вузах ведется обучение по 63 ИТ-специальностям.

Рынок транспортной логистики меняется так быстро, что без онлайн-коммуникации не обойтись
бизнес-коммуникации

В России за последние несколько лет запущено множество масштабных ИТ-проектов, которые нацелены на цифровой суверенитет нашей страны.

Дорогие друзья, поздравляю всех программистов с профессиональным праздником! Желаю прорывных идей и новых свершений. Государство заинтересовано в вашем опыте, компетенциях и знаниях. Только вместе мы сможем ответить на вызовы, стоящие перед страной», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Компании вводят единую российскую сертификацию ИТ-специалистов

Проблемному стартапу бывшего замминистра связи России выделят $20 млн на спасение

В России бешеными темпами растут зарплаты ИТ-шников. Программистам для Android платят 500 тыс., разработчикам для iPhone - еще больше

Европа сняла санкции с экс-главы Ozon

Российские школьники завоевали все золотые медали на международной олимпиаде по информатике

ARM «ради спасения своего бренда» отобрала личные сайты у инженера, искавшей уязвимости в процессорах

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Мониторы с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Обзор рециркулятора-очистителя воздуха Acerpure Cool AC551 — здоровый климат в доме

Смартфон HUAWEI nova 11 Pro — стильная неординарная новинка

Показать еще

Наука

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов

Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел
Показать еще