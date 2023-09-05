Предельный возраст для ИТ-отсрочки от срочной службы подняли до 30 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении с 27 до 30 лет предельного возраста ИТ-специалистов для получения отсрочки от срочной службы в армии.

Изменения вступят в силу с 1 января 2024 г. — одновременно с федеральным законом об увеличении призывного возраста. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Уже в весенний призыв отсрочку от срочной службы смогут получить сотрудники ИТ-компаний с 18 до 30 лет.

Среди других основных критериев для отсрочки: российское гражданство, мужской пол; работа по трудовому договору; нормальная продолжительность рабочего дня; высшее образование по специальности из перечня; работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала очередного призыва.

Требования к стажу не касаются тех, кто устроился на работу в течение года после вуза.

В осенний призыв 2023 г. возрастные критерии остаются прежними — с 18 до 27 лет.