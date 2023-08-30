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В Москве открыт прием заявок на курсы «Академия робототехники»

В Москве стартовал прием заявок на курсы «Академия робототехники» для подготовки наставников команд, участвующих в соревнованиях по робототехнике. Занятия пройдут с 12 по 15 октября 2023 г. в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Проект ориентирован на педагогов столицы и Подмосковья. Заявки на участие принимаются до 1 октября 2023 г. на сайте проекта.

«Соревнования по робототехнике проводятся в Москве с 2020 г. Они помогают юным инженерам раскрыть свой потенциал, научиться работе в команде и заявить о себе. Для успешного выступления ребятам необходимы помощь и поддержка подготовленных наставников. На их обучение и направлены новые курсы», — сказала Наталья Сергунина.

В ходе занятий педагоги углубленно изучат международные образовательные STEAM-соревнования по робототехнике (аббревиатура STEAM отражает наиболее востребованные в современном мире дисциплины: естественные науки, технологии, инженерное искусство, творчество и математика).

Обучение тренеров и наставников проводится по возрастным группам их учеников: младшей дошкольной категории «Лига открытий» (4–6 лет), младшей школьной — «Лига исследований» (6–9 лет), средней школьной «Лига решений» (10–14 лет) и старшей категории «Лига технологий» (14–18 лет).

Педагогам продемонстрируют регламент будущего сезона Национального чемпионата по робототехнике — «Красноярск 5.0». Его участникам предстоит выполнить задания при помощи созданных ими роботов. Важная составляющая соревнования — разработка исследовательских проектов.

Имена победителей и призеров чемпионата добавят на государственный информационный ресурс «Таланты России», старшеклассники получат дополнительные баллы к ЕГЭ.

На сегодняшний день в состязаниях по робототехнике, организованных Ресурсным центром профнавигации и развития компетенций, приняли участие около 1,2 тыс. ребят от 4 до 18 лет.

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