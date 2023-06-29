«Вконтакте» переходит на новую инфраструктуру хранения значений идентификаторов: это обеспечит бесперебойную работу сервисов для растущего числа пользователей

С каждым днем «Вконтакте» растет количество пользователей, сообществ, игр, чат-ботов, мини-приложений и других сервисов. Для обеспечения их стабильной работы социальная сеть заранее начала подготовку к переходу на систему Int64 для хранения идентификаторов пользователей и других необходимых значений. «Вконтакте» предупредила разработчиков мини-приложений и других внешних сервисов о необходимых технических обновлениях в 2023 г. и предоставила инструкции, чтобы обеспечить бесперебойный переход проектов на новую инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители «Вконтакте».

Внедрение обновления будет происходить в течение нескольких месяцев — до декабря 2023 г. Такой подход позволит «Вконтакте» сохранить высокую скорость работы сервисов при значительном темпе роста аудитории и одновременно предоставит сторонним разработчикам необходимое время для оптимизации проектов.

Александр Тоболь, вице-президент по технологиям и разработке VK, CTO «Вконтакте»:

«Наша главная цель — обеспечивать комфорт пользователей при взаимодействии с сервисами, созданными «Вконтакте» и сторонними разработчиками. Подготовка перехода на Int64 потребовала от нашей технической команды большой работы. Обновление позволит снять ограничения на дальнейшее масштабирование проектов «Вконтакте» и избежать в будущем потенциального достижения лимитов на создание новых аккаунтов, сообществ, чат-ботов, игр и других возможностей платформы».

В рамках стратегии своего развития в качестве открытой платформы для разработчиков «Вконтакте» активно поддерживает создание собственных и внешних сервисов. В I квартале 2023 г. средняя месячная аудитория «Вконтакте» в России выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. — до рекордных 81,5 млн пользователей, а активная месячная аудитория платформы VK Mini Apps увеличилась на 4% — до 43,3 млн человек. Число мобильных игр в каталоге «Вконтакте» в I квартале 2023 г. выросло на 98% по сравнению с I кварталом 2022 г., а выручка от внутриигровых покупок на мобильных устройствах увеличилась на 75%. Обновление инфраструктуры расширит технические возможности компании для создания и интеграции новых проектов при растущем числе пользователей.