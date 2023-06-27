«Одноклассники» покажут процент активной аудитории авторов и групп

В социальной сети «Одноклассники» появились новые возможности анализа аудитории для групп, авторов и СМИ, представленных на площадке. Все администраторы и модераторы групп с аудиторией более одной тыс. участников смогут узнать долю подписчиков, которые видели контент группы за последний месяц. Об этом CNews сообщили представители соцсети «Одноклассники».

Специально для этого ОК вводит новый параметр в статистике группы – «Активные участники». Ими «Одноклассники» будут считать тех, кто видел публикации группы в своей ленте за последние 30 дней, причем показатель будет обновляться ежедневно. Это поможет авторам, администраторам групп, SMM-специалистам выявлять закономерности при размещении контента и адаптировать в соответствии с ними свои планы по постингу.

Сергей Томилов, директор по контенту социальной сети «Одноклассники», сказал: «Современная контентная платформа – та, которая дает авторам как можно больше возможностей для взаимодействия с аудиторией и анализа ее активности. Мы в ОК последовательно расширяем инструменты для авторов, которые помогают создавать действительно интересный контент и находить в соцсети отклик у большой аудитории. Новый параметр активных подписчиков – еще один шаг в сторону прозрачности и открытости контентной платформы ОК для всех, кто создает контент. Высокая доля видимости контента среди участников группы будет для автора прямым показателем грамотной контент-стратегии, а уменьшение этой доли можно будет вовремя отследить и предпринять меры. Добавить больше вовлекающего контента, интерактивных механик, чаще делиться личным опытом. Так авторы и пользователи ОК смогут еще лучше понимать друг друга».

Новые возможности аналитики также помогут авторам более прозрачно работать с интеграциями рекламодателей в контент. Бизнес сможет понять, какое количество людей потенциально увидят публикации с его интеграцией, и оценить эффективность рекламы у авторов.

Кроме того, показатель активной аудитории уже используется в качестве ключевого критерия для участия в программе монетизации контента авторов в ленте ОК. Чтобы попасть в программу, автор должен иметь минимум 50% активных подписчиков за последний месяц. Теперь отслеживать этот показатель владельцы и модераторы групп смогут в реальном времени: график обновляется каждый день и показывает статистику за месяц. Сейчас в программе монетизации уже участвуют более одной тыс. авторов, и эта цифра постоянно растет.

График активных участников группы будет отображаться в разделе «Статистика» во вкладке «Обзор», посмотреть его можно будет на любом устройстве - как в десктопной и мобильной версии соцсети, так и в приложениях на iOS и Android.