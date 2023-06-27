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Чат-бот от Quick Resto: решение для ресторанного бизнеса

В 2023 г. Quick Resto запустил новый сервис на базе чат-бота в Telegram, с помощью которого посетители ресторанов смогут сделать заказ буквально в несколько кликов прямо из мессенджера. Об этом сообщил исполнительный директор компании Quick Resto Андрей Калитников.

“Мы выбрали Telegram в качестве платформы для запуска чат-бота, так как это очень удобно. На протяжении 10 лет мы предлагаем рестораторам ряд решений, которые помогают им увеличить выручку, контролировать остатки на складе, а также следить за качеством работы персонала. Наши клиенты могут использовать маркетинговые инструменты, такие как сайт и приложение. Мы хорошо понимаем, как помочь ресторану увеличить выручку и средний чек. Поэтому мы убеждены, что чат-бот на основе Telegram - это еще одно технологичное решение для этих задач», - сказал Андрей Калитников.

В настоящий момент клиенты Quick Resto уже активно используют новое решение. По сообщению Андрея Калитникова, новым клиентам сервиса будет оказана всесторонняя поддержка на этапе внедрения инновационного решения.

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Quick Resto - интересы компании представлены в восьми странах, в том числе государства СНГ. Совокупная партнерская сеть Quick Resto включает более 10 тыс. клиентов. Quick Resto является действующим резидентом научно-технологического комплекса “Сколково”. Компания запустила образовательную программу в международном университете Swissam, поддерживает социальные и образовательные проекты.

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