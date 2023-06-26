Новые игровые мыши GMNG с возможностью кастомизации

GMNG, бренд устройств для гейминга, представляет новые модели игровых мышей 930GM и 940GM с регулируемым dpi, сменной панелью и функцией записи макросов.

Игровая мышь GMNG 930GM со сменной панелью и возможностью записи макросов. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Игровая мышка GMNG 930GM оснащена семью кнопками (включая дополнительные боковые клавиши) с функцией записи макросов для каждой и ресурсом 10 млн нажатий, опцией переключения уровней чувствительности (от 1200 до 12800 dpi), прорезиненным колесиком.

GMNG 930GM

Корпус выполнен из матового пластика с износостойким UV покрытием и силиконовой вставкой на левой панели. К правой стороне корпуса мышки крепится съемная панель с площадкой для мизинца. 1,8-метровый провод мышки оплетен для защиты от повреждений и оборудован магнитным кольцом и позолоченным коннектором для защиты от помех. Тефлоновые PTFE ножки способствуют лучшему скольжению на любой поверхности. Вес мыши составляет 133 грамма.

Проводная игровая мышь GMNG 940GM получила несимметричный дизайн, пластиковый корпус с УФ-матовым покрытием и прорезиненным скроллом, подсветку. Всего есть 14 режимов подсветки, в том числе опция полного ее отключения.

Пользователям доступны семь клавиш с ресурсом до 10 млн нажатий, и для каждой из клавиш можно записывать макросы. Чувствительность мышки регулируется до максимального значения в 12800 dpi.

GMNG 940GM

Модель подключается к ПК по USB, ее кабель длиной 1,8 м имеет тканевую оплетку и защищен от помех. Тефлоновые PTFE ножки идеально скользят по поверхности игрового стола или коврика, а благодаря небольшому весу (115 г) рука не устает даже после продолжительных игровых баталий.

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GMNG — это бренд игровых устройств. Официальным дистрибьютором торговой марки GMNG на территории России является компания Merlion.