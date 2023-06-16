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Четверть российских сотрудников в ИТ работают на удаленке

Работают на удаленке, находясь в России или за рубежом, чаще всего ИТ-специалисты и дизайнеры. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

О наличии дистанционных сотрудников, работающих из-за рубежа, рассказали 9% работодателей. В целом же работники на удаленке, как находящиеся в России, так и за ее пределами, есть сегодня в 36% предприятий и организаций. Причем в две из трех таких компаний дистанционного персонала осталось мало: менее 10% от штатной численности. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

По словам представителей компаний, на удаленке из России и зарубежья чаще всего трудятся ИТ-специалисты и дизайнеры. Айтишники, работающие удалённо есть сейчас в 26% компаний.

Компаний, практикующих дистанционную занятость, становится все меньше: за три месяца их число снизилось на 4 процентных пункта. В Москве и регионах предприятий и организаций с удаленкой чуть больше, чем по стране в целом, в Санкт-Петербурге — чуть меньше.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

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Населенных пунктов: 191

Время проведения: 1-14 июня 2023 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

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